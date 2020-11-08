社区播抗警暴纪录片警方多次“踩场”

美国会抨击香港实施国安法之后，基本法赋予港人的人权受到损毁，港府犹在极力否认，但香港警察的所为乖离联合国的人权法越走越远，似乎是不争之事实。

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地区组织“天水连线”7日晚在天水围银座商场外举行放映会，播放《刑·暴·志 — 记抗争者》纪录片，警告港人将来或面临更恶劣人权状况，呼吁市民做好身心准备，约 20 名市民到场观看。警方期间多次开咪警告在场人士违反限聚令；建制人士“大波 Man”石房有一度到场挑衅市民。观众晚上 8 时许陆续散去，未有人被票控。

立场新闻引述有街坊慨叹香港已经不一样，“ 以前我们可以行公园、聊天，现在什么都不行。”

傍晚6 时许，最少两架冲锋车、一架警员运员车在附近戒备；未几，10 多名军装警员落地，向“天水连线”元朗区议员林进等 3 人表示要登记身分证明文件作纪录。

至晚上约 7 时，警方先后四次开咪，宣布在场人士或在进行违反“限聚令”的集会，要求在场人士散去，但未有票控。期间，建制派人士石房有（大波 Man）到场以手机挑衅及拍摄在场市民，随即惹来市民谩骂“返大湾区啦”，惟警员未有阻止。“大波 Man”到场数分钟后离开。放映会历时 1 小时，约 20 名市民在晚上 8 时许陆续散去。

对于纪录片包含《愿荣光归香港》一歌会否担心被警方以《港区国安法》检控，元朗区议员林进坦言现在港人处于阴霾下，“事事都担心是否干犯国安法”，指纪绿片只是平实地讲述中共不人道的情况。

林续形容限聚令为警方的“杀手锏”，减低市民外出参与活动的意欲。但他表示，无论如何都会继续抗争下去：“虽然香港已没法律可言，我们也不要放弃”。

街坊梁先生受立场新闻访时则称，警方不要再用国安法恐吓市民，基本法最大。又指市民参与放映会符合基本法，要求警方不能驱散现场市民。

亦有不具名的中年女街坊形容警方是“不明人士”，指他们经常无故出现、驱赶市民。她又指香港已经不一样，“以前我们可以行公园、聊天，现在什么都不行喇。”

在去年反送中期间拍摄的《刑·暴·志》以纪录片方式，邀请香港社运人士参与体验中国维权人士，包括支持伞运的谢文飞、张圣雨、声援六四的陈云飞，及争取工人权益的刘萍曾经历的酷刑，以警告香港人或在将来面临与中国内地同样人权恶劣的状况，并呼吁港人做好精神及肉体上的准备并探讨连结中港两地抗争力量的可能。