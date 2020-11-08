蔡英文发推文祝贺拜登当选 吴钊燮感谢特朗普政府支持

台湾总统蔡英文11月8日通过推特发文祝贺，美国民主党总统候选人拜登以及副手贺锦丽当选美国总统与副总统。蔡英文表示，台美在过去建立关系上所坚持的价值观是前所未有的强健，期待共同努力，增进彼此的友谊，为国际社会带来贡献。台湾外交部长吴钊燮也在推特上指出，感谢特朗普政府4年来的坚定支持，让台湾更安全、更能选择自身的未来，“这是2300万人民不朽遗产”。

广告 继续浏览后续

美国各大主流媒体8日宣布，拜登获得超过270张选举人团票成功当选第46任美国总统。消息传出后，加拿大总理特鲁多及欧盟多国领袖也纷纷通过推特向拜登及贺锦丽发表祝贺，恭喜他们二人成功当选美国总统与副总统。截至目前为止，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京等一些外国首脑尚未向拜登发来祝贺，特朗普竞选团队也坚持将于周一通过法律程序对大选舞弊的指控进行追溯。

不过，拜登和贺锦丽已经发表了胜选演说。蔡英文在两岸间率先向拜登和贺锦丽表示祝贺。她转发了拜登今年1月11日的推文，后者在推文中写道，“恭喜蔡总统和台湾人民再次成功举行选举。你们因自由开放的社会而变得更加强大。美国应继续加强我们与台湾和其他志同道合的民主国家的关系。”蔡英文则在拜登的这条推文上回复指，“ 现在轮到我向拜登和贺锦丽当选总统和副总统表示祝贺。我们建立关系的价值观基石是前所未有的强健。我期待着一起工作，以促进我们的友谊，以及对国际社会的贡献。”

台湾外交部推特还传达了吴钊燮的话表示，感谢特朗普政府过去4年来的坚定支持，让台湾更强大、安全、更能选择自身的未来，“这是2300万人民不朽遗产”。台外交部也恭贺拜登，并指台湾期待在自由、民主与人权等共享价值上，与美国深化双边友好关系。据中央社报导，蔡英文星期日一早便邀集行政院院长苏贞昌及台国安外交相关部门负责人召开会议，并与驻美代表萧美琴联系，就目前台美情势进行充分讨论。报导称，虽然美国新政府人事任命须待时间完成，但迹象显示，台美贸易关系应可持续稳健推进。

此外，国民党主席江启臣当天也通过新闻稿祝贺拜登及贺锦丽当选美国总统与副总统。江启臣表示，“国民党期待美国在拜登的领导下，与中华民国持续互惠合作并强化伙伴关系。”