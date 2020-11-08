蔡英文發推文祝賀拜登當選 吳釗燮感謝特朗普政府支持

台灣總統蔡英文11月8日通過推特發文祝賀，美國民主黨總統候選人拜登以及副手賀錦麗當選美國總統與副總統。蔡英文表示，台美在過去建立關係上所堅持的價值觀是前所未有的強健，期待共同努力，增進彼此的友誼，為國際社會帶來貢獻。台灣外交部長吳釗燮也在推特上指出，感謝特朗普政府4年來的堅定支持，讓台灣更安全、更能選擇自身的未來，“這是2300萬人民不朽遺產”。

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美國各大主流媒體8日宣布，拜登獲得超過270張選舉人團票成功當選第46任美國總統。消息傳出後，加拿大總理特魯多及歐盟多國領袖也紛紛通過推特向拜登及賀錦麗發表祝賀，恭喜他們二人成功當選美國總統與副總統。截至目前為止，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京等一些外國首腦尚未向拜登發來祝賀，特朗普競選團隊也堅持將於周一通過法律程序對大選舞弊的指控進行追溯。

不過，拜登和賀錦麗已經發表了勝選演說。蔡英文在兩岸間率先向拜登和賀錦麗表示祝賀。她轉發了拜登今年1月11日的推文，後者在推文中寫道，“恭喜蔡總統和台灣人民再次成功舉行選舉。你們因自由開放的社會而變得更加強大。美國應繼續加強我們與台灣和其他志同道合的民主國家的關係。”蔡英文則在拜登的這條推文上回復指，“ 現在輪到我向拜登和賀錦麗當選總統和副總統表示祝賀。我們建立關係的價值觀基石是前所未有的強健。我期待着一起工作，以促進我們的友誼，以及對國際社會的貢獻。”

台灣外交部推特還傳達了吳釗燮的話表示，感謝特朗普政府過去4年來的堅定支持，讓台灣更強大、安全、更能選擇自身的未來，“這是2300萬人民不朽遺產”。台外交部也恭賀拜登，並指台灣期待在自由、民主與人權等共享價值上，與美國深化雙邊友好關係。據中央社報導，蔡英文星期日一早便邀集行政院院長蘇貞昌及台國安外交相關部門負責人召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，就目前台美情勢進行充分討論。報導稱，雖然美國新政府人事任命須待時間完成，但跡象顯示，台美貿易關係應可持續穩健推進。

此外，國民黨主席江啟臣當天也通過新聞稿祝賀拜登及賀錦麗當選美國總統與副總統。江啟臣表示，“國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係。”