韓外長啟程訪美將會見蓬佩奧 據報或接觸拜登陣營

自首爾方面消息，在美國民主黨總統候選人拜登確定勝選的情況下，韓國外交部長康京和11月8日啟程前往美國，開啟為期三天的美國之行。她將於9日應邀同美國國務卿蓬佩奧舉行會晤，就共同關切W問題交換意見。

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據韓聯社報導指，雙方預計將重申不管美國內部政治日程如何都將繼續保持戰略溝通，深入探討實現韓半島無核化與永久和平、加強韓美同盟的方案。但考慮到拜登確定勝選、特朗普任期即將結束等情況，防衛費分擔談判等懸而未決的問題恐難取得進展。

值得一提的是，康京和此行是否會與拜登陣營會面，備受關注。報導稱，美國新任總統就職儀式定於明年1月20日舉行，但通常情況下，各國外交部門在大選結果出爐後與勝方會面了解政策構想並介紹本國立場。因此，韓國外交部計畫藉此訪問在可行的範圍內與拜登陣營構建溝通渠道。報導稱，訪美期間，康京和還將會見美國議會、智庫、學界主要人士就朝鮮半島及地區局勢交換意見，並呼籲美國朝野繼續支持朝鮮半島和平進程和韓美同盟發展。

據悉，康京和當天在仁川機場啟程赴美前接受記者採訪時表示，雖然韓美關係正處於敏感時期，但雙方始終保持溝通，可就韓半島局勢和共同關切隨時進行探討。訪美期間，她將與美國政界、學界人士廣泛進行交流，為進一步鞏固韓美關係創造契機。就此訪中是否會與拜登陣營會面的提問，康京和回答，目前具體日程不便透露，有關問題需要進一步觀察情況。韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳將隨行，預計他將會見美國常務副國務卿兼對朝特別代表斯蒂芬·比根，就在美國政府換屆之際有效管控半島局勢等方案交換意見。