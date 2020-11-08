韩外长启程访美将会见蓬佩奥 据报或接触拜登阵营

自首尔方面消息，在美国民主党总统候选人拜登确定胜选的情况下，韩国外交部长康京和11月8日启程前往美国，开启为期三天的美国之行。她将于9日应邀同美国国务卿蓬佩奥举行会晤，就共同关切wen'ti交换意见。

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据韩联社报导指，双方预计将重申不管美国内部政治日程如何都将继续保持战略沟通，深入探讨实现韩半岛无核化与永久和平、加强韩美同盟的方案。但考虑到拜登确定胜选、特朗普任期即将结束等情况，防卫费分担谈判等悬而未决的问题恐难取得进展。

值得一提的是，康京和此行是否会与拜登阵营会面，备受关注。报导称，美国新任总统就职仪式定于明年1月20日举行，但通常情况下，各国外交部门在大选结果出炉后与胜方会面了解政策构想并介绍本国立场。因此，韩国外交部计划借此访问在可行的范围内与拜登阵营构建沟通渠道。报导称，访美期间，康京和还将会见美国议会、智库、学界主要人士就朝鲜半岛及地区局势交换意见，并呼吁美国朝野继续支持朝鲜半岛和平进程和韩美同盟发展。

据悉，康京和当天在仁川机场启程赴美前接受记者采访时表示，虽然韩美关系正处于敏感时期，但双方始终保持沟通，可就韩半岛局势和共同关切随时进行探讨。访美期间，她将与美国政界、学界人士广泛进行交流，为进一步巩固韩美关系创造契机。就此访中是否会与拜登阵营会面的提问，康京和回答，目前具体日程不便透露，有关问题需要进一步观察情况。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋将随行，预计他将会见美国常务副国务卿兼对朝特别代表斯蒂芬·比根，就在美国政府换届之际有效管控半岛局势等方案交换意见。