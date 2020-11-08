12港人家属要求获取 “官派律师”资料被拒 拟提诉

12名参与2019年反修例运动的香港青年，今年8月疑搭快艇前往台湾途中遭中国海警截获拘捕的事件，至今已 77 天。消息指，关押地深圳g'f以已有“官派律师”为由，一直拒绝家属聘请的律师会见，同样家属要求公开 “官派律师”信息也遭到了当局的拒绝。

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据《明报》星期六报导，12名被捕港人家属于10月初去信深圳市公安局盐田分局，要求公开官派律师的资料，其中6名家属11月7日称，收到该局回覆称，根据《中国政府信息公开条例》第二条规定，家属申请公开的信息属刑事案信息，并非政府信息，故不适用于上述《条例》。

深圳市公安局盐田分局在信中表示，若家属不服，可在60日内向深圳市公安局或深圳市盐田区政府申请行政覆议，或在6个月内向深圳市盐田区人民法院提出行政诉讼。据悉，被捕者家属正计划申请行政覆议或提出行政诉讼。

此前，香港电台4日曾报导指，至少5家大陆律师事务所收到中国司法部通知，禁止律师代理“深圳12港人案”，已经代理的律师必须退出。另有香港媒体报导指，港警或早在这12名港人被大陆海警截获前，就已经知道他们的离港计划。香港民意研究所10月16日发表的最新民调显示，超过半数的受访香港市民相信，警察在事前已经知道12港人离境计划。

就这一事件，美国国务卿蓬佩奥等多国政要近期多次表示，对12港人在粤被押事件表示关切，并指敦促中国当局确保被捕人士得到正当法律程序de对待。