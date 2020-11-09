克里姆林宫：普京等待美国官方结果出炉后再祝贺胜者

俄罗斯总统府11月9日表示，俄罗斯总统普京正在等待美国总统大选的官方结果出炉后，再祝贺获胜者。

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俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）当天告诉媒体称，“我们认为等待官方结果最终确定是正确的。我想提醒大家，普京总统多次表示将尊重美国人民的选择。”此前，美国媒体已宣布民主党总统候选人拜登取得超过270张选举人团票后当选，西方多国领导人已向其当选的消息表示祝贺。

当特朗普总统在2016年总统大选中战胜克林顿时，普京在大约一个小时内向他表示了祝贺。对此， 佩斯科夫解释说，这次选举不同，因为一直拒绝认输的特朗普正计划就选票发起法律挑战。他指出，“区别非常明显，你们可以看到，美国还需要走一些现任总统宣布的法律程序，所以情况是不同的，我们认为还是应当等待（结果）正式宣布。那时（以往的总统选举）没有过法律异议。”

佩斯科夫补充说，无论谁被宣布为美国投票的赢家，莫斯科都准备与之合作。 “我们希望与美国下一任总统能够重新建立对话，并共同商定如何使我们的双边关系正常化，”他说。 俄罗斯被美国民主党人指控曾干预2016年大选，以帮助特朗普当选，希望他能与莫斯科采取更柔和的态度。拜登在大选中表示，将俄罗斯看作美国最大对手，并称当选后将采取更强硬的对俄立场。他还在竞选期间抨击特朗普“拥抱了全世界那么多独裁者，从普京开始”。