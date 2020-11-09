克里姆林宮：普京等待美國官方結果出爐後再祝賀勝者

俄羅斯總統府11月9日表示，俄羅斯總統普京正在等待美國總統大選的官方結果出爐後，再祝賀獲勝者。

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俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）當天告訴媒體稱，“我們認為等待官方結果最終確定是正確的。我想提醒大家，普京總統多次表示將尊重美國人民的選擇。”此前，美國媒體已宣布民主黨總統候選人拜登取得超過270張選舉人團票後當選，西方多國領導人已向其當選的消息表示祝賀。

當特朗普總統在2016年總統大選中戰勝克林頓時，普京在大約一個小時內向他表示了祝賀。對此， 佩斯科夫解釋說，這次選舉不同，因為一直拒絕認輸的特朗普正計畫就選票發起法律挑戰。他指出，“區別非常明顯，你們可以看到，美國還需要走一些現任總統宣布的法律程序，所以情況是不同的，我們認為還是應當等待（結果）正式宣布。那時（以往的總統選舉）沒有過法律異議。”

佩斯科夫補充說，無論誰被宣布為美國投票的贏家，莫斯科都準備與之合作。 “我們希望與美國下一任總統能夠重新建立對話，並共同商定如何使我們的雙邊關係正常化，”他說。 俄羅斯被美國民主黨人指控曾干預2016年大選，以幫助特朗普當選，希望他能與莫斯科採取更柔和的態度。拜登在大選中表示，將俄羅斯看作美國最大對手，並稱當選後將採取更強硬的對俄立場。他還在競選期間抨擊特朗普“擁抱了全世界那麼多獨裁者，從普京開始”。