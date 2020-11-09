欧盟将就波音公司案 对美40亿美元商品加征反制关税

欧盟委员会贸易专员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)11月9日向记者表示，正在推动对价值40亿美元的美国商品加征关税的计划，以反制美国补贴该国飞机制造商波音公司。他说，“在世界贸易组织(WTO)对空中客车案作出裁决后，美国已经开始征收关税。现在，我们对波音公司案也有WTO的裁决，允许我们征收关税，这就是我们正在做的。”

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东布罗夫斯基斯说，“当然，我们对通过谈判寻求解决方法，保持开放态度。我们的提案依然有效，即双方都撤销关税。”不过，他表示，尽管欧盟数次提出呼吁，“目前为止，美国尚未同意取消他们的关税”。据欧盟10月公布的对美加征关税的初步列表，项目包括冷冻鱼贝类、干果、烟草、朗姆酒和伏特加、手提包、机车零件等。

据媒体此前报道，世贸组织曾在当地时间10月13日裁定，欧盟每年可对价值40亿美元的美国商品及服务采取反制措施。10月26日，一名世贸组织官员称，“因为美国未能遵守世贸组织对美国政府补贴波音公司一案的裁决，世贸组织成员批准欧盟对美国采取报复措施的请求。”

据了解，美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供非法补贴。对此，世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织曾因欧盟违规补贴空客公司，授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。

"我们呼吁美国同意双方立即放弃现有的反制措施，以便我们能够迅速将这一问题抛诸脑后，"东布罗夫斯基斯说。他拒绝提供关税的确切细节，这些细节将于周一晚些时候在欧盟官方期刊上公布，但他表示，这些关税将打击美国农产品和工业产品等。

东布罗夫斯基斯说，“我们没有升级任何东西，我们是在行使我们的权利"。他还并补充说，欧盟在征收关税的种类上 “效仿美国的做法”。对此，德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier ）评价指，“这一步是合乎逻辑的”，27个欧盟成员国中的大多数国家都同意这么做。

当被问及欧盟为何不等到特朗普卸任时再作出决定，阿尔特迈尔说，“美国的关税已经生效一年多了。我们大约要到2月或3月才能知道新政府中到底谁有权力为这一重要领域说话，所以现在必须找到一个解决方案，希望能防止事态进一步升级。”