默克尔再次祝贺拜登当选：德美将并肩面对全球挑战

在美国民主党总统候选人拜登预计赢得总统大选后，德国总理默克尔11月9日发表讲话表示，希望与华盛顿恢复更强有力的美德关系。她誓言德国会与美国并肩应对全球挑战，包括新冠肺炎疫情和qi'hou'bian'hua等问题。

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此前，默克尔的发言人斯特芬·塞贝（Steffen Seibert）7日已在推特上发布了前者恭喜拜登胜选的声明。默克尔在声明中说，“祝贺！美国人民已经做出了他们的决定。拜登成为美国第46任总统。我衷心祝愿他好运成功。”默克尔称，“我期待与拜登总统合作，如果我们要应对当今时代的重大挑战，跨大西洋的友谊是必不可少的。”

星期一，默克尔就美国大选结果发表正式演说。讲话中，她再次祝贺拜登预计胜选，并称 “他对德国和欧洲均有丰富的经验”。默克尔指出，“我们两国的友谊经得起时间的考验”。她表示，与美国的跨大西洋关系是“我们必须维护的财富”。她强调，德国和欧洲都必须在与美国的这一关系中 “承担更多责任”。

默克尔称，德国将在应对新冠肺炎疫情大流行、气候变化和打击全球恐怖主义等方面与美国 “并肩作战”。她还称，贺锦丽当选美国副总统是 “鼓舞人心的”，也是 “在美国皆有可能的”象征。演讲中，默克尔还指出了11月9日的历史意义--这一天是1938年纳粹发动反犹太人大屠杀的周年纪念日，也是1989年柏林墙倒塌的纪念日。她表示，美国在德国历史上最黑暗和最光明的篇章中发挥了作用。