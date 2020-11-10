亚美尼亚与阿塞拜疆宣布停火 俄罗斯派维和部队进驻战地

亚美尼亚和阿塞拜疆11月10日宣布了一项停火协议，以结束双方在纳卡地区持续了六周的武装冲突。至少1300人在这场战争中死亡。此外，亚美尼亚国防部发言人斯捷潘尼扬（Shushan Stepanian ）表示，在纳卡前线的敌对行动都已经停止。当天凌晨，俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆领导人通过了在纳卡停火的联合声明。

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根据这项协议的有关条款，俄罗斯星期二指出，已经开始向该地区派遣大约2000人的维和部队。维和部队计划在那里驻守五年时间。值得一提的是，亚阿两国近来通过的几次停火协议都最终以失败告终，但是在达成最新协议之前的几天当中，阿塞拜疆军队取得了一些重大胜利，包括他们声称在上周日夺取了具有战略意义的舒沙镇（Shusha）。据了解，新的协议让阿塞拜疆得以继续控制自从9月底这场冲突开始以来它所占领的地区。

纳卡地区被认为是阿塞拜疆的一部分，但一直被亚美尼亚族人控制。亚美尼亚总理帕希尼扬（Nikol Pashinyan）当天通过脸书宣布了这一消息。他写道，“亲爱的同胞、兄弟姐妹们， 我个人做出了一个非常艰难的决定，对我和我们所有人来说。从1时起，我与俄罗斯总统和阿塞拜疆总统签署了关于结束纳卡地区战争的宣言。已经发表的宣言文本对我个人和我们的人民来说是难以启齿的痛苦。”他说，“我是在对军事形势进行了全面分析，并对最了解情况的人进行了评估后作出的决定。也是基于这样的信念：这是造成这种局面的最佳解决方案。”

帕希尼扬说，“虽说不是胜券在握，但知己知彼方能百战不殆。我们永远不会认识自己，这应该是我们民族团结的开始，是重生的时代。”他续指，“我们要分析自己独立的岁月，规划自己的未来，不要重蹈覆辙。我跪在所有受害者面前。我向我们所有的士兵、将军、志愿者鞠躬，他们用生命保护和守护着自己的家园。”他说，“我们一直战斗到最后。”在亚美尼亚首都埃里温， 人们对和平协议的签署作出了愤怒的反应 。几百名抗议者聚集在政府大楼前高呼他们不会放弃纳卡地区。一些人冲击了议会大楼，要求总理帕希尼扬辞职。

阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）另指，“已签署的三方声明将成为解决冲突的一个（关键）点。”俄罗斯总统普京也发表声明称，俄罗斯维和部队随后将部署在纳卡地区前线一带，并希望协议“将为长期和全面解决纳卡危机提供必要条件”。根据普京宣布的声明，从11月10日起在纳卡完全停火，阿塞拜疆和亚美尼亚还将停在各自占据的位置并应交换战俘。