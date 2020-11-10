加拿大安情局：“猎狐行动”正针对在加华人社区

加拿大安全情报局（CSIS）官员近日向加媒表示，北京经常使用卧底的国安官员和 “可信任的代理人 ”或第三方，针对加拿大华人社区的成员，试图让异议人士人闭嘴，包括威胁要报复他们在中国的家人。

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加拿大安全情报局的官员称，这些在加拿大进行的非法活动是中方在全球进行的恐吓运动的一部分，并对加拿大的主权和加拿大人的安全构成了威胁。其中最引人瞩目的是自2014年以来一直执行至今的“猎狐行动”。此前，美国司法部和联邦调查局10月28日宣布对八名充当中国代理人并在美国参与“猎狐行动”的人士提出起诉，其中五人被捕。美国政府指责北京在美国领土非法执法并监控和骚扰美国公民与永久居民。据悉，这是美国首次对参与“猎狐行动”的人员提出起诉。

据《环球邮报》报导称，加拿大安全情报局也就同一问题发声，并首次公开承认，中国对加拿大华人社区成员使用的威胁和恐吓手段与“猎狐行动”中使用的手段类似。加拿大安全情报局媒体关系负责人汤森德（John Townsend）向该报表示，虽然中国可能是想胁迫一些在逃罪犯回国，但 “这些手段也可以作为掩护，无论一个人身处何地，都可以用来压制不同意见，向政治对手施压，并灌输对国家权力的普遍恐惧”。汤森德是在回答该机构对于 “猎狐行动 ”，是否有和美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）曾表达出一样的国安担忧的问题时，作出上述答复。

克里斯托弗·雷今年7月在华盛顿的哈德逊研究所发表演讲时提出，中国“猎狐行动”是对广为确立的准则和法治的公然威胁。他说，“自2014年以来，中国国家主席习近平领导的‘猎狐’行动以反腐为名，实际上是为了抓捕被他视为威胁的海外各地中国公民，这里面有政治对手、持不同政见者以及试图揭露中国大规模侵犯人权行为的批评者。”他还将猎狐行动的目标称为“受害者”，说中国政府为了强迫他们返回中国，采取的策略“令人震惊”。

“某些外国政府经常试图通过各种政府机构和非官方代理人来威胁和恐吓世界各地的个人。这些国家，如中华人民共和国，可能会利用其情报和安全部门以及受信任的代理人的组合来协助他们进行各种形式的威胁活动，”汤森德说。他敦促中国公民和华裔加拿大人向加拿大当局报告任何发现的威胁或恐吓。

汤森德补充说，“重要的是，当外国针对加拿大社区成员时，这些人出于各种原因，可能没有办法保护自己，或者不知道可以向加拿大当局报告这些活动。担心在加拿大和国外，他们和他们的亲人都会受到国家支持或与国家有关的报复，这可能会迫使个人屈服于外国干涉”。 他说，“当加拿大境内的个人受到外国为争取支持或压制对其政策的批评而进行的骚扰、操纵或恐吓时，这些活动对加拿大的主权和加拿大人的安全构成了威胁。”汤森德则拒绝透露加拿大有多少华人社区成员成为“猎狐”的目标。

报导称，加拿大皇家骑警在另一份声明中说，了解中国在加拿大的行动，并补充说，“目前，皇家骑警没有提出任何指控”信息安全法所涵盖的外国影响的威胁。加拿大边境服务局则无法透露有多少中国公民被从加拿大带走。加拿大安全情报局前局长理查德·法登（Richard Fadden）表示，值得注意的是，该部门正在公开承认多年来一直是加拿大的一个重大的国家安全问题。“中国当局非常活跃。他们非常复杂。他们几乎拥有无限的资源，特别是加拿大的华侨华人相当多，”他说。

一名前该部门官员说，中国官员已经养成了在加拿大与政府部委预约会议的习惯，但安排这些约会时，会议之间有几天或几周的逗留时间。其指，这就给中方的来访者留下了时间，以便对居住在加拿大的中国公民进行拜访和恐吓。

温哥华的移民律师库兰(Richard Kurland)说，中国在加拿大领土的这种恐吓现在已经成为 “标准操作程序”。对此，法登表示，在这些案件中提出刑事指控可能很困难，但如果人们站出来投诉，加拿大安全情报局和皇家骑警能够阻止恐吓策略。“无论是CSIS还是皇家骑警都可以很明确地表明，我们是针对他们的，他们最好停止。我估计在大多数情况下，他们会停下来，然后离开。”他说。“除非被接近、被骚扰、被恐吓的人投诉，而且很少有人投诉，否则很难掌握。”

报导称，加拿大国会国家安全和情报委员会在今年3月发布的一份经过大量删节的报告中指出，皇家骑警与中国“猎狐行动”合作，为他们要求警方和检察官前往加拿大接触中方所指的逃犯提供便利。然而，该委员会表示，“随着时间的推移，皇家骑警对中国调查人员来加施加了越来越严格的标准。”