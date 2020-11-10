台湾参与案未列入WHA议程国民党团称打压或恫吓无助两岸关系发展

世界卫生大会（WHA）9日复会，台湾参与案成为开议最受瞩目的攻防焦点，虽然有友邦为台湾发声，但最终台湾参与案未能列入大会议程。立法院国民党团今天指出，打压或恫吓台湾，无助于两岸关系的推动及发展。

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国民党立法院党团发布声明指出，WHA是台湾展现努力成果的机会及取得重大公共卫生信息的重要来源，自2017年以来，台湾已四度无法出席会议及世界卫生组织的相关会议及活动，对台湾及世卫组织都是一大损失，国民党团对此深表遗憾。

国民党团呼吁对岸当局，如果持续以任何形式打压中华民国的国际生存空间，或以武力恫吓台湾2300万人民，只会让两岸人民的心理距离及实质关系越拉越远，无助于两岸关系的推动及发展。

国民党团建议蔡英文政府以「务实的外交作为」展现参与国际社会的能力及企图心，放弃「政治优先」、「大内宣」的外交决策模式。国民党团全力支持政府以「务实外交方式」参与国际卫生及防疫工作，展现中华民国贡献国际社会的决心。

民进党立法院党团书记长庄瑞雄则表示，虽然许多国家声援台湾参与WHA，但显然WHA还是受到中国的掌握。以这样来看，中国还是把政治凌驾于健康人权之上。在文明社会中，政治强权违背普世的健康人权价值，这在国际上绝对不会获得任何好评。