特鲁多致电祝贺拜登当选 二人协商在华被扣两加人问题

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）11月9日在推特上发文表示，已经和宣布当选美国下任总统的拜登通过电话，并且再次向他表示祝贺。特鲁多说，“我们之前也合作过，并且已经准备好继续展开合作，应对两国面临的挑战和机遇，包括气候变化和新冠肺炎疫情。”他介绍指，二人在通话中谈到了两名在华被任意拘留的加拿大公民事件。

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在美国多个主流媒体7日宣布拜登当选下任美国总统后，特鲁多率先向其表示祝贺并成为了第一个向拜登道喜的外国领导人。特鲁多当时指出，“已经迫不及待希望与总统拜登，副总统贺锦丽，他们的政府，美国国会一起合作，面对那些世界上最严峻的挑战，希望加拿大和美国能够一道，战胜之”。

消息显示，特鲁多还在星期一亲自致电拜登再次祝贺其当选美国总统。他在发表的相关推文中写道，“我刚刚与拜登通话，并再次祝贺他当选。我们曾经相互合作过，我们准备在这项工作的基础上再接再厉，应对我们两国面临的挑战和机遇，包括气候变化和新冠肺炎疫情。”他续指，二人在通话中谈到了包括贸易、能源、北约、针对黑人的种族主义，以及中国任意拘留康明凯和斯帕弗的问题。他指，二人约定将就这些问题保持联系并紧密合作。

特鲁多还在与拜登通话结束后向媒体表示，中国为报复华为首先财务官孟晚舟被捕而任意拘留这两名加拿大人至今700多天。他称，这种“胁迫外交”并不奏效。特鲁多说，“我非常有信心，新一届美国政府将继续是加拿大和世界其他国家的好伙伴，因为我们希望让中国明白，他们采取的手段根本行不通。”北京方面，中国外交部发言人汪文斌在10日的例行记者会上回应称，搞“胁迫外交”这顶帽子扣不到中方的头上，并敦促加方正视问题的根本原因，靠掩盖事实误导公众，解决不了问题。