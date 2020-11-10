立陶宛新政府表态：支持为自由奋斗的台湾人士

波罗的海三国之一的立陶宛的新执政联盟11月9日一致同意，新政府将承诺支持为自由奋斗的台湾人士。作为欧盟和北约成员国的立陶宛近来同样对白俄罗斯境内的反对卢卡申科du'cai运动表示支持。

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据悉，由立陶宛祖国联盟、自由运动党以及自由联盟领袖合组的新执政联盟，在10月25日的国会大选中，赢得国会全部141席中的74席，将要求新政府执行“以价值观为基础的外交政策”。

立陶宛新执政联盟11月9日表示，“我们将积极反对任何侵犯人权和民主自由的行为，并将捍卫从白俄罗斯到台湾，全球各地争取自由的人士。”中国驻立陶宛大使馆表示，中国政府愿在相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政的基础上与立陶宛政府共同努力。

或将出任该国下一任总理的西蒙尼特（Ingrida Šimonytė ）星期一在新闻发布会上表示，新政府将 “不仅注意到在我们边境附近发生的事情，还将注意到全球范围内发生的事情”。

据了解，立陶宛和中国的关系近年历经起伏。立陶宛总统和议长2013年曾会晤到访的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛，导致中方报复，双方关系被冷冻两年多。对于立陶宛新的执政联盟的这一表态，台湾外交部随后回应指，立陶宛与台湾是理念相近伙伴，将持续推动双边关系往前迈进。