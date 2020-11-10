美司法部长授权调查投票违规 福克斯新闻断播白宫发言人讲话

美国司法部长巴尔（William Barr）11月9日授权联邦检察官在2020年总统大选结果核准之前，对有关投票违规的指称展开调查。尽管民主党总统候选人拜登已经宣布胜选，但特朗普竞选团队坚持继续展开法律行动。美国白宫发言人麦肯纳尼（Kayleigh McEnany）当晚在指控民主党大选舞弊的发言直播遭到了福克斯新闻地中断，节目主持人强调，此举是因为前者的发言没有证据。

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巴尔在发给美国联邦检察官的一份备忘录中说，“如果存在明显和显然可信的违规指控，而且这些违规行为如若属实，可能潜在影响个别州的联邦选举结果，可展开调查。”据了解，美国司法部过去的政策是在选举结果核准之前不应公开调查有关选举欺诈问题，但是巴尔在备忘录中表示，在有些情况下，调查无法等到核准之后，否则会导致选举违规行为得不到纠正。他还指出，现在选民已经结束投票，对于选举受到美国司法部影响的担忧已经减少。此前有该部门官员向媒体证实，美国司法部正在对内华达州的相关指控展开调查。

目前的计票结果显示，拜登在几个关键战场州都以数万张普选票数的优势领先特朗普。上周六，在拜登在宾夕法尼亚州得票超过特朗普0.5个百分点、约4万票之后，美国主要媒体都宣布拜登拿下宾州，获得超过胜选所需的270张选举人票，当选下一任美国总统。值得一提的是，尽管众多美国盟国和伙伴国家，以及共和党籍前总统小布什都已经恭贺宣布当选的拜登成为第46任美国总统，但特朗普至今仍未承认败选。他的阵营强调，选举还未结束，各州都还没有核准投票结果。他认为，在拜登反超并以微弱优势胜出的几个关键州存在选举舞弊和违规操作，如果这些行为得到纠正，将会扭转目前的结果，他将赢得连任。

美联社的报导援引司法部一位官员的话说，巴尔不是在特朗普、白宫或任何国会议员的要求下，发布上述的备忘录。巴尔9日前往了美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）位于国会山的办公室，但没有回答记者提问。麦康奈尔当天特朗普总统提出法律诉讼挑战选举结果表示支持。他指出，总统“有百分之百的权利调查有关（选举）违规的指控，并斟酌他要采取的法律选项。”

据了解，特朗普的竞选团队和共和党人过去一周以来已在多个关键州提起多项诉讼，并在本周继续展开新的法律行动，在宾夕法尼亚州和密歇根州提起新的诉讼。值得一提的是，麦肯纳尼当晚还以特朗普竞选团队顾问的身份在共和党全国委员会的记者会上说，“这次选举还没有结束，远未结束。我们才刚开始获得准确、诚实计票结果的过程。”她称，“美国只有这么一个政党会试图将观察员挡在计票中心门外。各位，我说的这个政党就是民主党。”

麦肯纳尼续指，“没有人会反对选票审计，因为你要确保计票数字准确……他们的种种动作等于是鼓励舞弊、欢迎非法投票。”福克斯新闻这时突然中断了现场直播，节目主播卡武托（Neil Cavuto）对从记者会现场拉回来的镜头称，“我要非常清楚地指出，她刚刚指控另一边欢迎舞弊和欢迎非法投票。除非她能够提供更多证据，否则我没有办法昧着良心让各位观众看下去。”

全球媒体大亨默多克（Rupert Murdoch）家族旗下的福克斯新闻此前一度是特朗普最喜欢的新闻频道，但随着其创始人罗杰·艾尔斯(Roger Ailes)因丑闻在2016年被迫辞职后，近期的种种迹象显示，福克斯新闻和特朗普越来越不同调。此前，特朗普5日在白宫记者会上发表讲话指，不承认民主党候选人拜登合法占上风，并声称自己的第二个总统任期“正因选举舞弊被窃取”，但他当时没有提供经过核实的具体证据，一度至少有美国三大电视台叫停了对总统发言的直播。