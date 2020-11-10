美国制裁香港国安机构四要员 港府称斥美野蛮、不接受

最新被美国财政部列入制裁名单的中港官员分别是国务院港澳事务办公室副主任邓中华、中央驻港国安公署副署长李江舟、身兼警队国家安全处主管的副警务处长刘赐蕙，以及警队国安处高级警司李桂华。列入制裁名单后，他们将被禁止入境美国，在美国的资产会被冻结，美国人亦不可与他们有业务往来。 署理行政长官张建宗今(10日)早出席会议前回应美方制裁，指有关行动完全不合理，绝对不能接受，做法明显违反国际惯例和法律。他批评美国政府无理、野蛮地公然干预香港及中国内部事务。他强调，港府有责任和义务维护国家安全，无惧任何威吓。 但美国国务卿蓬佩奥在当地时间9日发表声明，指中港官员透过有政治动机的拘捕行动，继续破坏香港自治及自由，四名新被制裁者涉及执行《港区国安法》，威胁香港的和平、安全与自治。美国的制裁行动显示美方有决心，对锐意削弱港人自由及破坏香港自治的关键人物追究责任，呼吁北京履行在《中英联合声明》所作的国际承诺。 美国财政部8月时已因应《港区国安法》的实施，宣布制裁11名中港现任及前任官员，包括行政长官林郑月娥、港澳办主任夏宝龙及中联办主任骆惠宁等。及至10月，国务院根据《香港自治法》向国会提交首分报告提及的制裁名单，前警务处长卢伟聪被剔除。国务院同时警告国际金融机构，不要与压制香港民主自由而被制裁的十人进行业务往来，否则很快会面临制裁。 美国政府早前已因应中国为香港订定及实施《港区安全法》而暂停与香港的引渡条约和取消香港的特殊待遇。

在美国民主党总统参选人拜登声称胜选可能令中国略为喘息之际，美国国务院和财政部扩大制裁名单至包括四名执行国安法的中高级中港官员，指他们透过有政治动机的拘捕行动，继续破坏香港自治及自由。香港署理行政长官张建宗指制裁完全不合理及不可接受，斥责美方野蛮地干预香港事务，但不会被吓倒。

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最新被美国财政部列入制裁名单的中港官员分别是国务院港澳事务办公室副主任邓中华、中央驻港国安公署副署长李江舟、身兼警队国家安全处主管的副警务处长刘赐蕙，以及警队国安处高级警司李桂华。列入制裁名单后，他们将被禁止入境美国，在美国的资产会被冻结，美国人亦不可与他们有业务往来。

署理行政长官张建宗今(10日)早出席会议前回应美方制裁，指有关行动完全不合理，绝对不能接受，做法明显违反国际惯例和法律。他批评美国政府无理、野蛮地公然干预香港及中国内部事务。他强调，港府有责任和义务维护国家安全，无惧任何威吓。

但美国国务卿蓬佩奥在当地时间9日发表声明，指中港官员透过有政治动机的拘捕行动，继续破坏香港自治及自由，四名新被制裁者涉及执行《港区国安法》，威胁香港的和平、安全与自治。美国的制裁行动显示美方有决心，对锐意削弱港人自由及破坏香港自治的关键人物追究责任，呼吁北京履行在《中英联合声明》所作的国际承诺。

美国财政部8月时已因应《港区国安法》的实施，宣布制裁11名中港现任及前任官员，包括行政长官林郑月娥、港澳办主任夏宝龙及中联办主任骆惠宁等。及至10月，国务院根据《香港自治法》向国会提交首分报告提及的制裁名单，前警务处长卢伟聪被剔除。国务院同时警告国际金融机构，不要与压制香港民主自由而被制裁的十人进行业务往来，否则很快会面临制裁。

美国政府早前已因应中国为香港订定及实施《港区安全法》而暂停与香港的引渡条约和取消香港的特殊待遇。