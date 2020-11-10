美國制裁香港國安機構四要員 港府稱斥美野蠻、不接受

最新被美國財政部列入制裁名單的中港官員分別是國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟、身兼警隊國家安全處主管的副警務處長劉賜蕙，以及警隊國安處高級警司李桂華。列入制裁名單後，他們將被禁止入境美國，在美國的資產會被凍結，美國人亦不可與他們有業務往來。 署理行政長官張建宗今(10日)早出席會議前回應美方制裁，指有關行動完全不合理，絕對不能接受，做法明顯違反國際慣例和法律。他批評美國政府無理、野蠻地公然干預香港及中國內部事務。他強調，港府有責任和義務維護國家安全，無懼任何威嚇。 但美國國務卿蓬佩奧在當地時間9日發表聲明，指中港官員透過有政治動機的拘捕行動，繼續破壞香港自治及自由，四名新被制裁者涉及執行《港區國安法》，威脅香港的和平、安全與自治。美國的制裁行動顯示美方有決心，對銳意削弱港人自由及破壞香港自治的關鍵人物追究責任，呼籲北京履行在《中英聯合聲明》所作的國際承諾。 美國財政部8月時已因應《港區國安法》的實施，宣布制裁11名中港現任及前任官員，包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧等。及至10月，國務院根據《香港自治法》向國會提交首分報告提及的制裁名單，前警務處長盧偉聰被剔除。國務院同時警告國際金融機構，不要與壓制香港民主自由而被制裁的十人進行業務往來，否則很快會面臨制裁。 美國政府早前已因應中國為香港訂定及實施《港區安全法》而暫停與香港的引渡條約和取消香港的特殊待遇。

在美國民主黨總統參選人拜登聲稱勝選可能令中國略為喘息之際，美國國務院和財政部擴大制裁名單至包括四名執行國安法的中高級中港官員，指他們透過有政治動機的拘捕行動，繼續破壞香港自治及自由。香港署理行政長官張建宗指制裁完全不合理及不可接受，斥責美方野蠻地干預香港事務，但不會被嚇倒。

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最新被美國財政部列入制裁名單的中港官員分別是國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟、身兼警隊國家安全處主管的副警務處長劉賜蕙，以及警隊國安處高級警司李桂華。列入制裁名單後，他們將被禁止入境美國，在美國的資產會被凍結，美國人亦不可與他們有業務往來。

署理行政長官張建宗今(10日)早出席會議前回應美方制裁，指有關行動完全不合理，絕對不能接受，做法明顯違反國際慣例和法律。他批評美國政府無理、野蠻地公然干預香港及中國內部事務。他強調，港府有責任和義務維護國家安全，無懼任何威嚇。

但美國國務卿蓬佩奧在當地時間9日發表聲明，指中港官員透過有政治動機的拘捕行動，繼續破壞香港自治及自由，四名新被制裁者涉及執行《港區國安法》，威脅香港的和平、安全與自治。美國的制裁行動顯示美方有決心，對銳意削弱港人自由及破壞香港自治的關鍵人物追究責任，呼籲北京履行在《中英聯合聲明》所作的國際承諾。

美國財政部8月時已因應《港區國安法》的實施，宣布制裁11名中港現任及前任官員，包括行政長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧等。及至10月，國務院根據《香港自治法》向國會提交首分報告提及的制裁名單，前警務處長盧偉聰被剔除。國務院同時警告國際金融機構，不要與壓制香港民主自由而被制裁的十人進行業務往來，否則很快會面臨制裁。

美國政府早前已因應中國為香港訂定及實施《港區安全法》而暫停與香港的引渡條約和取消香港的特殊待遇。