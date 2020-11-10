英媒：拜登或将提名奥巴马担任美国驻英大使

英国《星期日泰晤士报》11月9日报导称，据不具名的消息人士指出，拜登或将提名奥巴马担任美国驻英国大使，“我听说拜登可能会感谢奥巴马。”如若成型，拜登此举被指或是为了感谢奥巴马在2009年至2017年期间任命自己担任副总统。

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《星期日泰晤士报》称，鉴于现任英国首相约翰逊曾对奥巴马有诸多不友好的言论，因而拜登的提名或使约翰逊感到尴尬。具体来讲，2016年，当时还是伦敦市长的约翰逊曾发文抨击了奥巴马在就任总统后不久，从白宫椭圆形办公室移除英国前首相丘吉尔半身像的举动，“有人说这是对英国的冷落，也有人说这是有肯尼亚血统的总统对大英帝国的厌恶的标志性举动。”

当地时间11月7日，美国全国广播公司（NBC）、美国有线电视新闻网（CNN）、美联社、《华盛顿邮报》、《纽约时报》等媒体纷纷宣布，民主党总统候选人拜登，率先赢得270张选举人票。根据美国大选规则，若是最终结果确认有效，拜登将成功当选美国第46任、第59届总统。

与这一传言相比，目前已知的是，拜登星期一宣布成立一个新冠病毒过渡咨询委员会，以制定一个在他宣誓就职后可以立即实施的防疫蓝图。不过，针对同一天美国辉瑞制药宣布已经研制出有效率极高的疫苗，他表示，即使疫苗被批准，要广泛使用还要等好几个月。拜登的新冠病毒计划呼吁扩大检测和接触者追踪，强调要“遵照科学”，并承诺任命一名“供应指挥官”来监督关键设备的供应线。

拜登在推特上说，“今天，我任命了一个由杰出的公共卫生专家组成的新冠过渡咨询委员会，以帮助我们的过渡团队将拜登-哈里斯新冠计划转化为行动蓝图，可以在2021年1月20日我们宣誓就职后尽快实施。”“这个委员会将对建立在科学基础上的详细计划提供建议，以同情心、同理心和关怀每一个美国人作为核心。”他说。