菅义伟参加东盟10+3领导人在线会议 签署最大自由贸易协定

日本官房长官加藤胜信在11月10日的记者会上表示，日本首相菅义伟将出席于11月12日-15日举行的东盟与韩中日（10+3）领导人在线会议。

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加藤指出：将与和新型冠状病毒的对策相关联的地区合作，并表明我国努力实现自由开放的印度洋太平洋的立场。

本次会议由越南做轮值主席国，除东盟各国外，中国、韩国、澳大利亚、印度等国也将出席。15日还将与有关国家领导一同签署世界上最大的自由贸易协定——《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

此谈判从2013年开始，经过11日的部长会议，在15日召开的首脑会议上签署。对日本而言，这将是首个包含中国、韩国的经济伙伴关系协定（EPA）。

本完成了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和与欧盟（EU）经济伙伴关系协定（EPA）的签署，将RCEP定位为剩下的最大课题。在美国的贸易保护主义的背景下，东亚区域全面经济伙伴关系协定的成立，将使日本汽车等制造业容易构筑跨国零部件供应网。在中国、韩国等未缔结自由贸易区的地区，则能够共享投资与知识产权保护规则。协定签订以后，日本从中国进口商品的关税撤销率为56%、韩国为49%。东盟各国、澳大利亚、新西兰设定为61%。日本进口的农林水产和食品中，大米及小麦等5个重要项目被排除在削减或撤销关税的对象之外。

目前，参加国正在就除一直缺席谈判的印度之外的15国签署协定展开最终协调。

菅义伟将参加从12日起的四天里包括东盟10+3峰会在内的五场视频会议。菅义伟在9日召开的自民党干部会议上，就参加这次视频会议指出：将与各国首脑就“自由开放的印度太平洋”的实现进行深入的讨论。也将呼吁各国为早日解决我国最重要的课题--朝鲜绑架日本人问题给予合作。