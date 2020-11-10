行会成员料人大就违反誓言定标准 再由港府DQ议员 但建制阵营非全支持

中国人大常委会今(10日)、明两天在北京召开紧急会议，据多家传媒报道，当中会加插讨论取消部分香港立法会民主派议员资格的议题，引起民主派极大反弹，但部分较开明的建制中人和传媒，公开表示对北京做法有保留，当中，作为港府最高咨询架构的行政会议，成员汤家骅表示，人大常委会不会直接褫夺议员资格(俗称DQ)，但可能会就《基本法》释法，为何谓行为不检或违反誓言订立标准，让港府或立法会按标准采取行动，但他个人不认为北京现时有需要这样做。

广告 继续浏览后续

昨日表明若北京DQ议员便会全体请辞的民主派会议召集人胡志伟，今早在炮台节目表示，即使人大常委会只是制订DQ标准然后交由港府执行，他也会请辞。至于是否19名民主派议员是否跟随？抑或会等候港府正式DQ议员才请辞，则仍须商讨。

对建制派传媒报道，人大常委会正讨论如何褫夺被指违反《基本法》第104条的议员资格，并点名至少有四名民主派议员会被DQ时，署理行政长官张建宗今早拒绝评论，指有关报道属揣测，现阶段不作响应。但他同时指出，不希望见到立法会有大改变，而议员亦不应滥用点算人数来拖延会议。

行政会议成员汤家骅亦声称对事件不知情，但他在电台表示，人大常委会不会直接DQ议员，那是执法问题，但若说违反誓言，人大常委会有空间就《基本法》第104条和第79(7)作出释法或决定，为「拥护基本法」、「效忠特区政府」及「违反誓言」订定框架或标准。

他不认为人大常委会现时有需要就此进行释法或作出决定，因为现在是非常敏感的时刻，他亦不觉得现在泛民议员的「拉布」行为已到了拖跨议会的程度，若要举例，延任前的立法会内务委员会大半年未能选出主席，令立法会难以立法，这可能有机会被视作瘫痪议会；但他强调，若人大常委会就有关条款订定行为准则，不希望会令到议员不可「拉布」或点算人数。

立场倾向建制的《明报》社评，今天以《立法会风云再起 物极必反要留神》为题指出，北京的中央政府关注「议会揽炒」可以理解，但直接出手「DQ」议员，确有可能引起激烈反弹，期望北京让订定何谓瘫痪议会行为的立法会内部运作问题，交回立法会自行处理。若由中央直接出重手，政治震荡一定最大，并不可取。

社评续称，泛民在社会有庞大民意支持，即使现在DQ了议员，下次选举又会有另一批议员上来。社评呼吁各方都要三思事事做尽的后果，而在美国总统快将换人而令香港内外形势出现变化之际，泛民与中央应把握眼前契机，重开沟通之门，不要「无底线」斗争，否则，香港将难有宁日。

不过，传统左派《大公报》和《文汇报》继续以大篇幅批评「拉布」和鼓吹DQ议员，今天各有三版报道有关事宜，当中，《大公报》社评以《完善制度确保「爱国者治港」》为题指出，立法会议员作为建制的一员，须爱国爱港，而根据人大常委会2016年的释法，宣誓人必须真诚信奉并严格遵守法定誓言，但「揽炒派」违背了誓言，其成为议员的前提已不复存在，其行为亦严重干扰港府运作，必须令立法会尽快重回正轨，终结揽炒乱象。

立法会延任一个月以来，合共点算80次人数，共计20小时，并有三次流会。民主派强调，点算人数是议会规则范围之内，且建制派有41人，若全部在席，便不会有点算人数的问题。另外，法律学者则认为，议事规则已赋予立法会主席权力处理相关事宜，甚至可为「拉布」设限。