韩国外交部：正研讨文在寅与拜登通话时机

自首尔方面消息，韩国外交部11月10日表示，正在讨论韩国总统文在寅何时应与美国新当选总统拜登通电话，以祝贺拜登赢得2020年美国总统大选。

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据韩联社报导指，就是否可能因为美国选战法律诉讼导致文在寅与拜登的通话被推迟的提问，韩国外交部副发言人李在雄（音）当天在例行记者会上回答称，韩方对美国国内的政治情况无可奉告，正在研讨各种事项，双方将在适当的时机通电话。据悉，文在寅前一天在青瓦台首席秘书及辅佐官会议上就拜登赢得美国大选一事表示，将与拜登等新政府主要人士进行多方面沟通。此前，文在寅已于8日在推特上向拜登当选表达了祝贺，称韩美同盟坚固而强大。

此外，正在对美访问的韩国外长康京和9日与美国国务卿蓬佩奥进行了会见。韩方消息指，两国外交负责人同意继续努力在坚固的韩美同盟基础上发展双边关系、推动韩半岛和平进程，保持两国外交部门各层级的沟通磋商。双方一致认为韩美不仅在安全领域，也在经贸和地区及全球事务上牢固地形成全面战略同盟，并就多项同盟事务交换了意见。他们二人还评价称，在新冠疫情大流行的不利条件下，两国没有封锁边境限制往来，除普通旅客、商务人员、留学生外，还保持高层互访等合作交流。二人还讨论世界贸易组织总干事选举，决定继续就此进行磋商。

对此，蓬佩奥当天通过推特指出，“今天与韩国外交部长康京和进行了出色的会晤，讨论了确保朝鲜半岛和平的协调问题。美韩联盟的持久力量对印太地区和世界都很重要。”据了解，康京和8日起应蓬佩奥之邀对美国进行为期四天的访问，期间将广泛接触美国国会、学界、智库等各界人士。值得一提的是，预计她还将会晤当选总统的拜登竞选团队外交国安幕僚。另据了解，韩国外交部、国防部、统一部等外交安保部门8日一早已就拜登胜选一事开始奔走繁忙。