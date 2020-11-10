顾及乔治亚州参议员选举，美国共和党高层目前不承认特朗普败选

纽约时报报道，美国共和党在乔治亚州有两位候选人参加参议员追加选举，美国共和党高层不愿做出可能疏远特朗普忠实支持者并伤害党内参议员候选人机会的任何举动，不愿在特朗普本人准备好承认败选前，就让人觉得共和党已经承认他已败选。

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对于美国总统特朗普拒绝承认败选，美国共和党高层支持，并拒绝承认民主党总统候选人拜登胜选， 但共和党内也有一小部分人士呼吁特朗普认输。

纽约时报提到，美国共和党高层不愿做出可能疏远特朗普忠实支持者并伤害党内参议员候选人机会的任何举动，不愿表现出在特朗普本人准备好承认败选前，就好像已经承认已落选的现实。

美国共和党在乔治亚州有两位候选人参加参议员追加选举，选举很有可能在新总统就职日前2周举行，选举结果很关键，会决定是共和党还是民主党在参议院掌握控制权。 因为眼下乔治亚州的共和党分部内部又闹翻，共和党要如何处理总统选举结果的政治性考虑就非常明显。

美国参议院共和党领袖麦康奈在议场发表演说，指出特朗普「100%有权」诉 诸法律制度来挑战选举结果，对于特朗普声称对手偷走选举结果，麦康奈说法律程序将提供解决方案。我们的制度会解决所有重新计票或诉讼问题。

特朗普的亲密盟友、赢得连任的共和党参议员葛兰姆 （Lindsey Graham）则告诉记者：「我认为，直到选票 计完及司法挑战判定前，这场选举都不算结束。这就是 为何我会鼓励总统不应承认败选。」

共和党内仅有一小部分人士表示，他们已经 受够了。共和党温和派参议员柯林斯（Susan Collins ）已恭喜拜登成为总统当选人，并强调需要开始政权过 渡。 但她也表示，应该给特朗普机会挑战选举结果 ，并呼吁美国人要有耐心。

30名共和党前议员已连名致函，呼吁特朗普应承认败 选并接受选举结果，连署者包括前佛州众议员柯贝罗及前维吉尼亚州众议员康斯塔克等人士。