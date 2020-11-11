拖延败选 传拜登也要状告特朗普

美国大选落幕后，现任美国总统特朗普始终不肯承认自己败选的消息，甚至已派出竞选团队针对大选结果提出法律诉讼，借此拖延前后任总统交接的过渡期，但今（11）日有拜登团队的人爆出，如果特朗普一直不接受败选事实，拜登的竞选团队将可能采取法律诉讼。

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据联合新闻网引述美联社消息，特朗普不愿承认败选，拜登团队传出恐将采取法律途径。消息说，美国总统特朗普迟迟无法接受败选事实，甚至准备提出多场选举告诉，这让当选人拜登也无法受到美国总务署正式承认。

据美联社消息说，目前为止美国总务署（GSA）还未正式确定此次美国总统大选中“成功当选的候选人”，这让拜登的团队迟迟无法准备入主白宫的事前工作。美联社消息中提到，一名拜登团队的人士透露，他们认为已经到了美国美国总务署确认拜登和哈里斯贺锦丽当选美国总统和副总统的时候，面对特朗普迟迟无法接受败选，他坦言，团队现在有很多选择，当然可以采取法律行动，但还在考虑当中。

据该报道，尽管拜登胜选消息已刊登在美国各大媒体版面，但美国总务署迟迟未通过程序，正式承认拜登当选，这让拜登的竞选团队无法使用数百万美元的权力移交基金，也无法开始准备交接的程序。