拜登与特朗普的新动向

美国当选总统拜登今天周三安排了更多会面，为成立新政府做好铺垫；与此同时现任总统特朗普则提出一连串挑战选举结果的法律诉讼，力图让自己继续执政。特朗普的共和党同僚基本上和他站在一起，认为他有权提出挑战。但私下里，一些人认为留给特朗普翻盘的时间不多了。拜登表示，特朗普拒绝承认失败不会影响他的后续计划。

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据路透社今天报道称，拜登着手为上任做准备，特朗普继续发起法律反击。迄今为止，特朗普在无证据支持的情况下提出有关选举舞弊的申诉几乎没有获得认同。他的竞选团队周二表示，计划在密西根州提出一项诉讼，要求该州暂停认证选举结果，一天前其团队在战场州宾夕法尼亚州提起了类似的诉讼。目前为止，法官已驳回了特朗普团队在密西根州和乔治亚州提出的诉讼。法律专家认为，这些诉讼改变11月3日选举结果的可能性很小。

周二特朗普可能再次受到打击。民主党人称，一名此前自称在宾州亲眼目睹了篡改选票的邮政工作人员改了口。

根据一项路透社与益普索联合调查，接近80%的美国民众，其中包括过半数共和党人，都承认总统当选人拜登是11月3日大选的赢家。

拜登计划周三与顾问团会晤，他们正在帮助拜登准备2021年1月20日的就职。拜登在他的过渡团队中任命了金融、贸易和银行监管方面的专家，既包括核心的民主党人，也包括进步派活动人士，这体现出民主党内就如何解决气候变化、贫富差距以及其他问题所正在进行的讨论。拜登还任用在奥巴马政府时期起草了更加严苛的环保规定的人士。

据该报道，拜登周六赢得总统选举，电视网络认定他拿下了宾夕法尼亚州和内华达州，获得279张选举人票，超过了入主白宫所需的270张。有几个州的投票结果仍然未定。据Edison Research，特朗普在北卡罗来纳州以50.0%对48.7%领先，拜登在佐治亚州则以49.5%对49.2%、在亚利桑那州以49.4%对49.0%领先。有几个州可能重新计票，尽管不太可能改变整体结果。

拜登表示，特朗普拒绝承认失败不会影响他的后续计划。他周二表示，特朗普仍未认输是一件“尴尬的事”。

特朗普政府目前未与拜登团队合作。政府分析师得到指示继续编制将于明年2月发布的一份预算提案，路透社说，那时特朗普应已卸任。

路透社说，特朗普2017年任命的总务署署长Emily Murphy尚未确认选举结果，导致拜登团队无法使用联邦资金招募雇员，也无法进入联邦政府办公场所。美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周二表示，他相信一旦每一张“合法”选票被清点，结果将迎来“特朗普政府第二个任期”，此言似乎不承认民主党挑战者拜登在大选中获胜。