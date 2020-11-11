携国内外力挺 拜登向特朗普喊话

根据一项路透/益普索调查，接近80%的美国民众，其中包括过半数共和党人，都承认总统当选人拜登是11月3日大选的赢家。此前多数媒体机构已经根据拜登在关键战场州的领先情况，宣称他获胜。拜登获得越来越多的国家领袖祝贺当选，并陆续与各国领袖交流，今天已与英国首相约翰逊、法国总统马克龙、德国总理默克尔及爱尔兰总理马丁交谈。拜登向特朗普喊话：「总统先生，我期待与您交谈。」

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路透社与益普索联合在周六下午至周二进行的全国民调结果显示，79%的美国成年人相信，拜登赢得了大选。另外13%的人称，选举尚未尘埃落定，还有3%的人说，特朗普赢了，5%的人说不知道。路透社的报道说，百分之80的无视特朗普拒绝承认败选。

虽然截至周二傍晚，拜登与现任总统特朗普对三个州的争夺仍未决出胜负，但根据Edison Research，拜登已经获得279张选举人票，超过赢得选举至少需要的270张，而特朗普获得214张。拜登共赢得7,630万张选民票，或总票数的50.7%，相较之下特朗普得票数为7,160万张，占比47.6%。上述调查结果在一定程度上反映了受访者的党派背景：约有六成的共和党人和几乎所有民主党人表示拜登获胜。

为路透社和其他主要媒体机构进行出口民调的Edison Research在周六宣称拜登获胜，之前拜登在宾州对特朗普的领先优势扩大，而且势将赢得胜选所需的270张选举人票。这项路透社/调查是上周五至周二进行的一项更广泛调查的一部分，包含总统大选结果宣布前的回复。调查显示，70%的美国人(包括83%的民主党人和59%的共和党人)相信他们的地方选举官员会“诚实地工作”。调查还发现，72%的美国人认为败选的一方必须承认失败，60%的人认为，明年1月特朗普任期结束时，权力将和平交接。

路透社/调查是在全美以在线形式进行的，语言为英文。调查总计搜集到1,363名美国成年人的回复，包括上周六下午至周二期间的469名受访者。

据法新社说，拜登不理睬特朗普不认败选，忙与各国领袖交流。拜登稍早说，总统特朗普竞选连任失败却拒绝承认，是很难堪的一件事；但拜登认为这种僵局无关紧要。

选举已过去一周，特朗普仍待在白宫闭门不出，还在推广他会胜选的「另类事实」，并提出诉讼指称有选举舞弊存在，但目前仅有经不起考验的迹证能支持这种说法。

据该报道，与此同时，拜登多半不怎么理睬特朗普。拜登说：「他们到了这个时候还不愿承认我们胜选，这对我们的计划没什么影响。」拜登还表示，虽然特朗普试图妨碍政权移交，他仍是待任总统。

拜登近日陆续与各国领袖交流，今天已与英国首相约翰逊（Boris Johnson）、法国总统马克龙（Emmanuel Macron）、德国总理默克尔（Angela Merkel）及爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）交谈。至于交谈内容，拜登说：「我让他们知道，美国回来了。我们会重返棋局，不再是单枪匹马的美国。」

法新社说，4年前的今天，特朗普在大选中意外击败民主党籍对手希拉里克林顿（Hillary Clinton），时任总统奥巴马依循对待总统当选人的古老传统，邀请特朗普首度造访白宫，凸显美国对于和平移交政权近乎神圣的尊重。而特朗普不仅没邀拜登到椭圆型办公室聊聊，反倒阻挠拜登触及用来协助新任领袖的设施、资金及专业知识，这整套方案通常都已事先备好。这套协助政权过渡的方案握在总务署（General Services Administration）署长墨菲（Emily Murphy）手中，而墨菲由特朗普任命。

拜登昨天稍晚说，他不想采取法律行动逼迫特朗普依规定行事，并表示：「总统先生，我期待与您交谈。」

拜登的就职典礼仍预定于明年1月20日举行。