加拿大宣布多项便利措施 鼓励港人移民加国

加拿大移民部长门迪奇诺（Marco Mendicino）11月12日宣布，因应香港实施《港区国安法》的局势，渥太华方面会推出三项新措施，放宽对香港人的移民政策，主要为年轻港人到当地发展的机会。

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门迪奇诺表示，有关措施是就加拿大对香港局势发展的忧虑。而新措施包括向在过去五年内从加拿大或海外认可的高等教育机构毕业的香港人，发放为期三年的开放式工作签证。如获批准，他们的配偶或伴侣以及子女也可申请一同前往加国。第二项措施是设立两条新的永久居留权途径。一条是为居住在加拿大的香港居民提供的，他们在过去三年内从加拿大认可的学习机构毕业，并在加拿大完成了最后的课程。另一个永久居留权途径则针对在加拿大的香港居民，他们必须从公认的加拿大学习机构或海外研究生课程毕业，并在过去五年中在加拿大工作了一年。

门迪奇诺最后公布的途径对加拿大现行庇护法作出了两项程序上的修改。一项是免除了来自香港的庇护申请失败者，需要等待一年才能再次评估其申请的规定。另一个明确指出，如果没有其他加拿大承认的指控，根据《港区国安法》或针对去年反修例运动的民主示威者提出的指控，将不会被视为取消申请人资格的合法理由。

门迪奇诺强调，加拿大政府不会取消涉嫌触犯《港区国安法》的人士的正当难民申请，指干犯不获加拿大法律认受的罪行不会构成障碍，并表示加拿大为香港的年轻人提供一线希望。他在推特上写道，“来自香港的新移民，包括学生，为加拿大做出了杰出的贡献，我们今天宣布的变化将加强我们与香港人的关系，使我们的关系更加紧密。” 门迪奇诺称，“加拿大和香港之间的人际关系牢固而深厚，这些新措施是为了庆祝这些长期的关系。”

加拿大政府在《港区国安法》实施后，曾多次谴责中国政府，但一直没有制裁涉事中港官员，而是中止与香港的引渡协定，以及禁止向香港出口敏感科技。不过国会的加中关系委员会认为，渥太华方面应向中国采取更强硬措施，并加快审批港人的难民申请。

此前，加拿大外长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）11日发表声明，谴责中国政府取消4名香港立法会民主派议员的行为，批评事件进一步损害《中英联合声明》下保障香港高度自治的承诺。中国驻加拿大大使馆发言人随后发表声明称，中方对此表示强烈不满和坚决反对。