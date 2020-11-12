奥巴马回忆录《应许之地》：美国的分歧由来深刻

美国前总统奥巴马（Barack Obama）撰写的回忆录《应许之地》(A Promised Land)第一卷将于11月17日出版。据新书披露的内容显示，奥巴马在书中写道，美国的分歧由来深刻。他认为，就算现任总统特朗普离开白宫也不足以弥合分歧。

广告 继续浏览后续

在这一将于下周二上市的新书节选中，奥巴马回顾了他卸任后的四年。现年59岁的奥巴马星期四于左翼杂志《大西洋》发表的摘录中说，“我们的民主似乎正徘徊在危机的边缘--这场危机植根于对美国是什么和他应该是什么的两种对立的愿景之间的根本较量”。 他说，这场危机“让政治体制分裂、愤怒和不信任”。

奥巴马称，这一危机还“让共和党人和民主党人曾经认为理所当然的制度规范、程序保障以及对基本事实的遵守不断遭到破坏”。他说，对前副总统拜登和他的竞选搭档贺锦丽的选举胜利，以及他们“做正确事情的性格和能力 ”感到 “鼓舞”。“但我也知道，任何一次选举都无法解决这个问题，”奥巴马说。“我们的分歧很深，我们的挑战很艰巨。”

奥巴马说，“如果说我对未来仍然充满希望，那很大程度上是因为我学会了把信心寄托在我的同胞身上，尤其是那些下一代的同胞。”他表示，“我的书是写给那些年轻人的--邀请他们再次重塑世界，并通过努力工作、决心和大剂量的想象力，带来一个最终与我们身上所有最好的东西相一致的美国。”

据美国有线电视新闻网(CNN)报导，奥巴马在回忆录中还谈到了特朗普此前曾兜售的 “出生地”谎言，即奥巴马不是在美国出生的。“仿佛我在白宫的存在就引发了一种根深蒂固的恐慌，一种自然秩序被打乱的感觉，”奥巴马写道。“这正是特朗普所理解的，当他开始兜售我没有在美国出生，因此是非法总统的论断时。”

“对于数以百万计被白宫里的黑人吓到的美国人来说，他承诺为他们的种族焦虑提供一剂灵丹妙药，”他说。 奥巴马还想知道，如果 “有机会重来一次”，他2008年的大选对手参议员麦凯恩是否会选择时任阿拉斯加州长佩林以外的人作为他的竞选伙伴。“通过佩林，似乎那些长期潜伏在现代共和党边缘的黑暗精神--仇外心理、反知识分子、偏执的阴谋论、对黑人和棕色人种的反感--正在找到通往舞台中央的道路。”奥巴马说。

奥巴马还坦言，在白宫时，他每天最多抽10支烟，在女儿马利亚“闻到我口气上有烟味”后 “皱眉”，最终改用尼古丁口香糖。在768页的第一卷回忆录中，这位第44任美国总统透露，他用笔，而不是在电脑上写的，并坦言自己无法作到简洁。

奥巴马说，2017年1月离开白宫时，他和妻子米歇尔“身心俱疲”。“在一个月的时间里，我和米歇尔睡得很晚，吃着悠闲的晚餐，走了很久的路，在海边游泳，总结了一下，补充了我们的友谊，重新发现了我们的爱情，并计划着不那么多事。”他说。