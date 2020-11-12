媒体称特朗普将承认选举结果但不认输离开白宫，目前迹象显示他并未打算走人

美国的多数媒体宣布拜登赢得2020总统大选，竞选连任的总统特朗普正发起法律战，拒绝承认败选。美国国家广播公司（NBC）新闻网11日报导，特朗普可能会以“承认选举结果但不认输”的方式，结束选战，离开白宫。

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NBC引述特朗普的一名助手说，不用期待特朗普会认输，他可能会说“我们无法相信这个结果，但我不会对此表示质疑。”

NBC引述特朗普的另一位助手表示，在重新计票和法律战都完成后，特朗普可能妥协称“承认选举结果，但我们永远都不会知道其中真相。”

即便拜登发表胜选演说，宣布选举已经结束，特朗普团队仍在等待未完成开票各州的计票结果，并持续进行法律战。NBC报导，白宫内的气氛满是不确定和充满疑惑，因大家都不知道总统拒绝承认选举结果后，下一步要怎么走。

据NBC另一则报道称：特朗普周三会见了白宫高级顾问、他的女婿库什纳与竞选经理斯蒂芬和高级竞选顾问米勒，特朗普的顾问们期望他永远不要承认自己输给拜登。

特朗普竞选阵营发言人麦肯尼10日接受福克斯（Fox）新闻访问，出示称为“铁证”的234页文件，指控民主党选举舞弊。麦肯尼说：“选举尚未结束，还早得很。”特朗普阵营表示，已将这份文件交给密歇根州联邦法院。

目前迹象显示，特朗普并未有离开白宫的打算。