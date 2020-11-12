美国2020总统选举 拜登的白宫幕僚长

在争取连任的特朗普继续对美国2020总统选举投票结果提出异议之际，拜登开始部署其新政府领导班子，宣布任命他在民主党内长期的挚友克莱恩出任白宫办公厅主任（幕僚长）。

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据本台RFI记者Éric de Salve周四（2020年11月12日）发自旧金山报道，现年59岁的Ron Klain（译克莱恩）与Joe Biden（译拜登）已共事长达30多年之久。克莱恩在拜登为奥巴马总统（Barack Obama）副手的年代，就已担任过美国副总统办公厅主任的职务。他在上一世纪九十年代美国民主党籍克林顿总统时期，也曾担任过副总统戈尔（Al Gore）的办公厅主任一职。

克莱恩毕业于美国哈佛大学法律专业。他是美国中西部人。在从政前，曾是一名律师。先后担任过民主党籍美国总统候选人Al Gore（译戈尔）ˎJohn Kerry（译凯瑞）ˎ Mme Hilary Clinton（译克林顿夫人）和拜登的竞选顾问。最近几个月，他是负责协助拜登练习电视辩论小组的成员。他还默记着华盛顿美国国会的一些隐秘。在上一世纪80年代，他还曾是美国参议院负责对最高法院法官提名人进行听证的司法委员会的顾问。

经验丰富的克莱恩具有凝聚力

克莱恩似乎还同时具有中间派和自由民主派的优点。对此，同为法律人出身的美国资深女参议员华伦夫人(Mme Elisabeth Warren)称赞克莱恩是一名最佳人选，赢得了美国民主党的普遍信任。拜登则在其声明中指出，克莱恩经验丰富ˎ 学识渊博，对政治的各方面都具有工作能力，这正是其所需的白宫办公厅负责人人选。

这一任命也是拜登在宣布胜选后的首项决定，与其所承诺的总统任期初期的两大首要工作重心相符：对抗Covid-19疫情与重振经济。因为，克莱恩同时具有这两方面的工作经验。在奥巴马总统年代，他曾是美国应对埃博拉疫情的协调员，在2008年金融危机后，克莱恩积极参与了当时的经济重振方案。但他现在的首要任务是协助拜登组建总统的工作团队。