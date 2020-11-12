拉布：北京再度违反《中英联合声明》英政府考虑制裁反制

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）11月12日针对香港立法会4名民主派议员被中国全国人大常委会取消资格后，引发的民主派议员总辞事件发表声明。拉布指，北京实施新规则取消民选议员的资格，明确违反了具有法律约束力的《中英联合声明》。英国外交部已召见了中国驻英大使刘晓明，并表示关切。

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拉布在英国外交部当天发表的声明中写道，“北京实行新规例取消民选议员资格，明确违反了具有法律约束力的《中英联合声明》，中国再一次违背其承诺及破坏香港高度自治。”他表示，“英国将支持香港人，高声指出侵犯他们权利和自由的行为。我们将与我们的国际伙伴一起，要求中国履行其根据国际法自由承担的义务。”

英国外交国务大臣亚当斯（Nigel Adams）当天在接受英国议会下议院举行的紧急质询会时介绍称，英国外交部向中国驻英大使发出照会，表达了英方的“深切关注”。亚当斯说，“这对香港人民来说又是一个令人悲哀的一天”。英国政府指出，这是北京第三次违反《中英联合声明》，也是在最近六个月中第二次违反中方自己作出的承诺。

亚当斯说，中国这一行动“目的是骚扰和封杀所有批评中国政策的声音”。针对与会议员提出英政府是否将对香港特首林郑月娥进行《全球马格尼茨基人权问责法》式制裁，他回答指，英国将认真考虑对中港官员实施制裁。亚当斯说，“我们将继续按照马格尼茨基人权法案”对相关官员实施制裁。

亚当斯续称，现在猜测什么人会受到制裁是“完全不合适的”，因为这会减弱制裁的影响。但他表示，英国将对制裁对象进行“进一步的研究”。现在香港人民剩下的就是一个“被阉割了立法机关”，亚当斯补充道。据英国《卫报》报导，英国外交部目前在各党派政客的压力下，预计短期内将着手制裁至少4名香港官员。