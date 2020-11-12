欧盟：北京进一步破坏“一国两制”下香港自治 要求撤销决定

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）11月12日代表欧盟27国表示，北京当局应撤回有关取消香港立法会议员资格的决定，立即让议员复位，并形容对香港表达意见自由是严重打击。

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博雷利在声明中写道，11月11日，中国全国人民代表大会常务委员会通过了《国务院关于提请就香港特别行政区立法会议员资格问题作出决定的议案》，其中包括效忠香港特别行政区的要求。根据这项决定，行政部门可以立即取消立法会议员的资格，而不需要经过任何正当的程序，也没有上诉的权利，更没有司法机关的参与。他指出，香港政府立即宣布4名现任泛民主派议员根据该决定被取消议员资格，其后又有15名泛民主派立法会议员辞职抗议。

博雷利称，“这些最新的措施进一步严重打击了香港的政治多元化和意见自由。继6月30日实施《港区国安法》后，北京最近作出的这一武断决定，进一步严重损害了香港在‘一国两制 ’原则下的自治权，以及对香港基本权利和自由的保护，违背了中国的国际承诺。”他提出，“我们要求北京当局和香港政府立即撤销这些决定，并立即恢复立法会议员的职务。”

博雷利称，继6月30日实施《港区国安法》和原定于9月6日举行的立法会选举推迟12个月后，欧洲联盟正密切关注香港的政治局势。欧盟在7月采取了一系列协调一致的措施，表示在政治上支持香港在 “一国两制 ”原则下的自治，并声援香港人民。他将根据欧盟理事会在7月通过的结论，在年底前向欧盟理事会提交报告。这些最新的事态发展将构成评估的一部分。外交消息人士称，该声明 “以欧盟的标准来看是措辞强烈的声明”，并指27个成员国中没有一个国家对声明中的措辞提出异议。