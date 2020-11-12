歐盟：北京進一步破壞“一國兩制”下香港自治 要求撤銷決定

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）11月12日代表歐盟27國表示，北京當局應撤回有關取消香港立法會議員資格的決定，立即讓議員複位，並形容對香港表達意見自由是嚴重打擊。

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博雷利在聲明中寫道，11月11日，中國全國人民代表大會常務委員會通過了《國務院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》，其中包括效忠香港特別行政區的要求。根據這項決定，行政部門可以立即取消立法會議員的資格，而不需要經過任何正當的程序，也沒有上訴的權利，更沒有司法機關的參與。他指出，香港政府立即宣布4名現任泛民主派議員根據該決定被取消議員資格，其後又有15名泛民主派立法會議員辭職抗議。

博雷利稱，“這些最新的措施進一步嚴重打擊了香港的政治多元化和意見自由。繼6月30日實施《港區國安法》後，北京最近作出的這一武斷決定，進一步嚴重損害了香港在‘一國兩制 ’原則下的自治權，以及對香港基本權利和自由的保護，違背了中國的國際承諾。”他提出，“我們要求北京當局和香港政府立即撤銷這些決定，並立即恢復立法會議員的職務。”

博雷利稱，繼6月30日實施《港區國安法》和原定於9月6日舉行的立法會選舉推遲12個月後，歐洲聯盟正密切關注香港的政治局勢。歐盟在7月採取了一系列協調一致的措施，表示在政治上支持香港在 “一國兩制 ”原則下的自治，並聲援香港人民。他將根據歐盟理事會在7月通過的結論，在年底前向歐盟理事會提交報告。這些最新的事態發展將構成評估的一部分。外交消息人士稱，該聲明 “以歐盟的標準來看是措辭強烈的聲明”，並指27個成員國中沒有一個國家對聲明中的措辭提出異議。