特朗普指控拜登勝選作弊無證據 律師庭前多啞口

美國總統特朗普指控的本次總統選舉舞弊案，雖然在不同法庭立案，但特朗普陣營的律師因沒有證據支持而遭遇困境。多個法庭法官駁回特朗普的指控。

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據本台報道稱，因為沒有證據，特朗普的律師庭前陷入困境。

美國總統選舉11月3日投票後，民主黨候選人拜登宣布勝選的翌日，美國總統特朗普就威脅採取法律手段指控大規模的舞弊。但是問題是至此，對於希望連任的特朗普來說，他的律師們無法提供所稱發現的舞弊證據。特朗普的所有舉訟都被法官駁回。

沒有證據就打官司，是特朗普的律師在庭前所蒙受的羞困。最為難看的一樁訴訟，是在賓夕法尼亞州聯邦法庭，特朗普的律師要求司法下令終止該州的選票記點，理由是共和黨的監票代表被拒絕入內。開庭聽證時，特朗普的律師沒有拿出證據支持稟告，相反，法官出示的證據表明，共和黨的監票代表人數超過民主黨監票代表兩倍。法官責問特朗普律師，哪兒有問題呢？

報道說，這名法官還是特朗普任命的。

另一個訴訟案例，是在密西根州。

該州的底特律法院，特朗普的律師指控該地選票在法定日期過後兩天，仍然計入有效。因律師提供的證據是二手間接，法官駁回指控，並判所謂證據是一個傳言。

據報道說，至此，約有10多個白宮的指控在法庭過堂，卻都被駁回。沒有一個指控被指是足夠嚴肅的，可立案調查。