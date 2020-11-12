特朗普指控拜登胜选作弊无证据 律师庭前多哑口

美国总统特朗普指控的本次总统选举舞弊案，虽然在不同法庭立案，但特朗普阵营的律师因没有证据支持而遭遇困境。多个法庭法官驳回特朗普的指控。

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据本台报道称，因为没有证据，特朗普的律师庭前陷入困境。

美国总统选举11月3日投票后，民主党候选人拜登宣布胜选的翌日，美国总统特朗普就威胁采取法律手段指控大规模的舞弊。但是问题是至此，对于希望连任的特朗普来说，他的律师们无法提供所称发现的舞弊证据。特朗普的所有举讼都被法官驳回。

没有证据就打官司，是特朗普的律师在庭前所蒙受的羞困。最为难看的一桩诉讼，是在宾夕法尼亚州联邦法庭，特朗普的律师要求司法下令终止该州的选票记点，理由是共和党的监票代表被拒绝入内。开庭听证时，特朗普的律师没有拿出证据支持禀告，相反，法官出示的证据表明，共和党的监票代表人数超过民主党监票代表两倍。法官责问特朗普律师，哪儿有问题呢？

报道说，这名法官还是特朗普任命的。

另一个诉讼案例，是在密西根州。

的底特律法院，特朗普的律师指控该地选票在法定日期过后两天，仍然计入有效。律师提供的证据是二手间接，法官驳回指控，并判是一个传言。

据报道说，至此，约有10多个白宫的指控在法庭过堂，却都被驳回。没有一个指控被指是足够严肃的，可立案调查。