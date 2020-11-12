特朗普要2024年回锅参选总统？

美国总统特朗普周三支持共和党全国委员会主席Ronna McDaniel留任，一位消息人士称，这或许是特朗普宣布计划参加2024年总统竞选的前奏。通常情况下，连任失败的总统不影响共和党全国委员会挑选其下一任领导人。拜登在11月3日的大选中获胜，但特朗普不承认这一选举结果。稍早，美国网络媒体Axios报道称，美国总统特朗普正在考虑2024年再次参加总统选举。

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据路透社报道，特朗普支持共和党全国委员会主席留任，据特朗普在推特上说，“我很高兴地宣布，我全力支持Ronna McDaniel继续担任共和党全国委员会主席。我们获得了7,200万张选票，比美国历史上任何一位在任总统都多。”特朗普在推特上说，“我们会赢！”

特朗普在2017年支持McDaniel担任共和党全国委员会主席，McDaniel在2016年的大选中帮助特朗普拿下她的家乡密西根州。特朗普在当年的大选中打败希拉里克林顿，当选为总统。一位了解内部讨论的消息人士表示，特朗普对其盟友表示，他计划2024年竞选总统，可能在年底前宣布。

美国宪法允许总统担任两届四年任期，无需连任。据称有许多位共和党人考虑参加2024年总统竞选，包括现任副总统彭斯。

美国新闻媒体已宣告拜登在2020年大选中胜出，但特朗普对结果提出异议，并在几个战场州提起一系列法律挑战，试图扭转其在大选中的败局。

共和党全国委员会委员们将在1月末开会投票是否让McDaniel继续担任该委员会主席。如果法律挑战失败，这场投票将检验特朗普在1月离任后其在共和党内还有多大的影响力。

另据朝鲜日报报道，特朗普向参谋表示正考虑2024年再次参选。据当地时间9日美国网络媒体Axios报道称，美国总统特朗普正在考虑2024年再次参加总统选举。Axios当天援引两位消息人士的言论报道称，特朗普向参谋们表示，正在考虑参加下届总统选举。据Axios解释称，这证明了尽管特朗普一直主张自己是真正的胜者，并坚持将在法庭上斗争到底的立场，但实际上他知道自己在本届选举中输给了拜登。

美国宪法只规定了一人连任总统不能超过两届。因此，如果连任失败，“隔届当选”也是可能的，但这种情况十分罕见。但Axios预测，特朗普对数百万共和党选民具有巨大的影响力，卸任四年后仍有可能成为不容小觑的候选人。特朗普尽管在本届选举中失利，但获得了7140多万张选票，是历届落选者中得票率最高的。

据该报道，当天，具有亲特朗普倾向的共和党核心人物、参议员林赛·格雷厄姆在接受福克斯电台采访时表示：“（特朗普总统）如果打不赢官司，建议他2024年再次竞选总统。”AP近日报道称，特朗普亲信建议他成立协助他再次参选的媒体。