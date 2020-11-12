特朗普选后首度现身罕见缄口

美国总统特朗普为纪念退伍军人节，周三出现在阿灵顿国家公墓。这是特朗普选后首度正式公开露面，但他并未公开发言。特朗普至今仍拒绝承认输给民主党总统候选人拜登。

广告 继续浏览后续

特朗普选后首度现身，但未公开发言。据法新社报道，美国总统特朗普为纪念退伍军人节出现在阿灵顿国家公墓。在华盛顿下着雨且灰蒙蒙的天色中，特朗普于周三上午11时30分左右来到阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery），参加敬献花环仪式。

美国媒体4天前就预测拜登（Joe Biden）将入主白宫。此后特朗普除了透过推特（Twitter）发文，以及释出一份纪念退伍军人节（Veterans Day）的声明，不曾对全国发表谈话。特朗普在这份书面声明中表示：「我们因我国的退伍军人，享有和平、繁荣与自由等恩典。我们永远亏欠他们，程度难以估计。」

拜登今天出席位于宾州费城（Philadelphia）韩战纪念广场的活动。他也透过声明指出人们亏欠军队。据拜登表示，「在我们把部队送入危险境地时，准备好并给予我们的部队装备，同时在他们返乡后照顾他们及其眷属」，是国家「一项真正神圣的义务」。

据法新社说，特朗普至今除拒绝承认拜登胜选，也拒绝配合新政府的交接作业。