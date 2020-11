美国/政治/台湾

蓬佩奥:台湾非中国一部分 美对台承诺是两党共识

美国国务卿蓬佩奥资料图片 © 路透社图片

作者: 弗林 9 分钟

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受了广播节目休·休伊特秀(The Hugh Hewitt Show)主持人休·休伊特(Hugh Hewitt)的专访,并回答了与特朗普政府外交政策有关的系列问题。在被问及美国两党对台湾的支持时,蓬佩奥回答指,美国两党对台湾的支持是跨党派的。他谈到,“台湾并非中国的一部分( Taiwan has not been a part of China),这一点得到了里根政府做出的工作地承认,(里根政府)制定的政策美国到现在坚持了三十五年来,在两党执政的政府中都是如此。”