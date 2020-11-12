蓬佩奥：台湾非中国一部分 美对台承诺是两党共识

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受了广播节目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）的专访，并回答了与特朗普政府外交政策有关的系列问题。在被问及美国两党对台湾的支持时，蓬佩奥回答指，美国两党对台湾的支持是跨党派的。他谈到，“台湾并非中国的一部分（ Taiwan has not been a part of China），这一点得到了里根政府做出的工作地承认，（里根政府）制定的政策美国到现在坚持了三十五年来，在两党执政的政府中都是如此。”

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节目中，休伊特提到，无论是蓬佩奥此前在美国中央情报局（CIA）担任局长时，还是后来他到美国国务院出任国务卿后，在接受专访时曾两度表示，美国对台湾的承诺是明确的，而且会保持下去。休伊特问道，“我知道你经常和民主党人交流。你认为这是中共必须明白来自两党的承诺吗？ 因为在中共最激进的分子中，有一些疯狂的言论，认为必要时应该用武力收回台湾。”对此，蓬佩奥回答说，“休，记得吗，当我们谈论（这些议题时） – 使用正确的语言总是重要的”。

蓬佩奥说，“台湾并不是中国的一部分，这一点得到了里根政府做出的工作地承认，（里根政府）制定的政策美国到现在坚持了三十五年来，在两党执政的政府中都是如此。”他续称，“不，事实上，我认为这实际上是两党的共识。我认为这项理解的核心意义是，这（台湾）是一个民主地典范，而中国必须履行其对台湾人民的承诺，这是两党都能同意的事。”

蓬佩奥说，只要中国跟台湾仍无法找出解决方案，他就希望这个情况能持续下去。他强调，美国必须履行对台湾的承诺，美方对台有一系列义务，“你有看到我们为了协助台湾（增进）防卫能力所做的军售宣布，这些都是为了兑现中国与台湾人民间所做的承诺”。采访中，休伊特还提到，“特朗普执政的第一个任期在国内政策方面最具标志性的成就是司法任命，在他看来外交方面其成就是对中共加以明确。”

休伊特问道，“而里根总统曾著名地警告（前苏联的广告中）说，树林里有一只熊。你和特朗普总统一直说天上有条龙。美国外交政策精英，（这群人曾被奥巴马政府顾问罗兹(Ben Rhodes)嘲弄地称为）‘一团赘肉’(the blob)知道吗？”蓬佩奥说，“离这一点越来越近了，休。仍有怀疑论者，仍有一些人想用一些小生意，一些设想的市场来换取美国的国家安全。 他们还没有接受领导层的责任，没有认识到可能会有短期成本，可能会有一些企业因为随之而来的风险而无法再在中国境内经营。”

蓬佩奥说，“然而，这是一种觉醒。 我谈到了潮流的转变，我在世界各地都看到了这一点”。 他说，“自上世纪70年代初以来，长期以来，世界一直拒绝呈现中共事实上向美国展示的真实面目。我想我们dang'xia在欧洲可以看到，在非洲可以看到，在东南亚当然也可以看到。这些国家已经开始认识到中共对他们国家的威胁。而且我认为越来越多的情况是，华盛顿这里的外交政策机构正在接受特朗普总统很长时间以来所知道的事情，就是我们对美国人民有责任确保他们不会继续欺骗我们，偷我们的东西，给美利坚合众国带来安全风险。”