美國/政治/台灣

蓬佩奧:台灣非中國一部分 美對台承諾是兩黨共識

美國國務卿蓬佩奧資料圖片 © 路透社圖片

作者: 弗林 9 分鐘

美國國務卿蓬佩奧11月12日接受了廣播節目休·休伊特秀(The Hugh Hewitt Show)主持人休·休伊特(Hugh Hewitt)的專訪,並回答了與特朗普政府外交政策有關的系列問題。在被問及美國兩黨對台灣的支持時,蓬佩奧回答指,美國兩黨對台灣的支持是跨黨派的。他談到,“台灣並非中國的一部分( Taiwan has not been a part of China),這一點得到了里根政府做出的工作地承認,(里根政府)制定的政策美國到現在堅持了三十五年來,在兩黨執政的政府中都是如此。”