蓬佩奧：台灣非中國一部分 美對台承諾是兩黨共識

美國國務卿蓬佩奧11月12日接受了廣播節目休·休伊特秀（The Hugh Hewitt Show）主持人休·休伊特（Hugh Hewitt）的專訪，並回答了與特朗普政府外交政策有關的系列問題。在被問及美國兩黨對台灣的支持時，蓬佩奧回答指，美國兩黨對台灣的支持是跨黨派的。他談到，“台灣並非中國的一部分（ Taiwan has not been a part of China），這一點得到了里根政府做出的工作地承認，（里根政府）制定的政策美國到現在堅持了三十五年來，在兩黨執政的政府中都是如此。”

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節目中，休伊特提到，無論是蓬佩奧此前在美國中央情報局（CIA）擔任局長時，還是後來他到美國國務院出任國務卿後，在接受專訪時曾兩度表示，美國對台灣的承諾是明確的，而且會保持下去。休伊特問道，“我知道你經常和民主黨人交流。你認為這是中共必須明白來自兩黨的承諾嗎？ 因為在中共最激進的分子中，有一些瘋狂的言論，認為必要時應該用武力收回台灣。”對此，蓬佩奧回答說，“休，記得嗎，當我們談論（這些議題時） – 使用正確的語言總是重要的”。

蓬佩奧說，“台灣並不是中國的一部分，這一點得到了里根政府做出的工作地承認，（里根政府）制定的政策美國到現在堅持了三十五年來，在兩黨執政的政府中都是如此。”他續稱，“不，事實上，我認為這實際上是兩黨的共識。我認為這項理解的核心意義是，這（台灣）是一個民主 典範，而中國必須履行其對台灣人民的承諾，這是兩黨都能同意的事。”

蓬佩奧說，只要中國跟台灣仍無法找出解決方案，他就希望這個情況能持續下去。他強調，美國必須履行對台灣的承諾，美方對台有一系列義務，“你有看到我們為了協助台灣（增進）防衛能力所做的軍售宣布，這些都是為了兌現中國與台灣人民間所做的承諾”。採訪中，休伊特還提到，“特朗普執政的第一個任期在國內政策方面最具標誌性的成就是司法任命，在他看來外交方面其成就是對中共加以明確。”

休伊特問道，“而里根總統曾著名地警告（前蘇聯的廣告中）說，樹林里有一隻熊。你和特朗普總統一直說天上有條龍。美國外交政策精英，（這群人曾被奧巴馬政府顧問羅茲(Ben Rhodes)嘲弄地稱為）‘一團贅肉’(the blob)知道嗎？”蓬佩奧說，“離這一點越來越近了，休。仍有懷疑論者，仍有一些人想用一些小生意，一些設想的市場來換取美國的國家安全。 他們還沒有接受領導層的責任，沒有認識到可能會有短期成本，可能會有一些企業因為隨之而來的風險而無法再在中國境內經營。”

蓬佩奧說，“然而，這是一種覺醒。 我談到了潮流的轉變，我在世界各地都看到了這一點”。 他說，“自上世紀70年代初以來，長期以來，世界一直拒絕呈現中共事實上向美國展示的真實面目。我想我們dang'xia在歐洲可以看到，在非洲可以看到，在東南亞當然也可以看到。這些國家已經開始認識到中共對他們國家的威脅。而且我認為越來越多的情況是，華盛頓這裡的外交政策機構正在接受特朗普總統很長時間以來所知道的事情，就是我們對美國人民有責任確保他們不會繼續欺騙我們，偷我們的東西，給美利堅合眾國帶來安全風險。”