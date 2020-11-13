彭定康：“爱国即是爱党”有如神学同质说 大量港人难以接受

英国末代港督彭定康（Chris Patten）11月13日与香港壹传媒创办人黎智英通过推特就香港局势举行了对话活动。彭定康表示，有关香港立法会发生的最新进展证明了世界不能再信任中共。他认为，一直存在于香港的自由民主等价值观，被视为对中共掌权的真正威胁，而中共也威胁到民主和开放社会的国际秩序，“因此各国必须提出反对，并维护我们的价值观不受中国改变。”

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据《苹果日报报》报导，此次论坛由《南华早报》前总编克里佛德（Mark Clifford）担任嘉宾主持。他们对日前，中国人大常委会通过的有关香港立法会议员的决定，以及4名民主派立法会议员遭取消资格引发的民主派议员总辞的事件作出了回应。彭定康称，此次当局以4名议员“不爱国”为由将他们逐出立法会的决定，延伸出多项世界各方越来越注意到的问题。彭定康称，就香港问题得出的经验是，首先是不能信任中共，“从他们隐瞒暴发新冠肺炎疫情开始，已反映其违反国际规则，而很有趣的是中国对澳洲人许下各种承诺，但当澳洲人提出要全面调查所发生的事，便立即遭受中港施加强制外交措施，并威胁澳洲出口商品”。

彭定康指，其次是要将中国跟中国共产党分辨开来，中共要求爱国必须爱党，香港多数人因为身为华裔而自动忍受了这一点，但港人和台湾人都是有公民权、正派的华裔。他称，中共官员常说“‘爱国，就必要爱党’，在神学中我们在过去称这为‘同质说’。即两者同为一体，你必须要达到兼爱。”他续称，“我认为大多数港人都难以接受这种思想，的确大部分是因为他们是华人，但他们是有公民意识和正派的华裔，正如台湾人一样。”

彭定康谈到，“香港拥有的价值观代表了中共极其惧怕的开放社会所有方面，是其生存威胁。他认为1997年后十年还没那么差，但习近平改变了一切，城市化、全球化加上互联网改变，令中国领导人对掌控所有地方感紧张”。他说，从宪制发展、公民社会、法治、记载历史的方式、言论自由、新闻自由，所有在香港原有的东西，都被视为对他们掌权的真正威胁，这解释了为何这威胁了人们及香港的生活方式，因此德国、澳洲、美国、英国等地的人都挺身提出反对。

彭定康认为在香港现在正在发生的事情只是中国威胁的冰山一角，中国对以民主和开放社会为基石的国际社会构成一大威胁。他说，“虽然我从未想过会在片刻间改变当下的中国，但我认为改变会在未来出现。不过，我们现应制止中共影响我们的价值观，无论是在美国、加拿大、澳大利亚、欧洲、英国，而我认为其中一种最好的做法是继续支持在香港表现得那么勇敢的人”。