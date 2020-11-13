特朗普：时间将证明哪个政府执政 最早明年4月向全美发放疫苗

美国总统特朗普11月13日就新冠肺炎疫情在白宫召开记者会表示，纽约州除外，全美最早将在明年4月获得新冠病毒疫苗。

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特朗普在会上谈到“无论未来发生什么，谁也不知道会是哪一届政府--我想时间会证明一切，但我可以告诉你，这届政府不会去封城。”他没有回应记者喊出的关于大选的问题。他指出，“最快4月份，疫苗就会向全体民众提供，但纽约州等地除外，出于政治原因，州长决定说，从政治角度来看，我不认为这是好事，但他想慢慢来打疫苗。”特朗普说。“在我们获得授权之前，我们不会把它送到纽约，这让我很痛苦。这是一个非常成功的，很棒的疫苗，而且有效率达90%以上。但是，科莫（Andrew Cuomo）州长将不得不让我们知道当他准备好时。”

在新冠疫苗研发成功的消息被报道后，科莫近日在一次采访中当被问道是否认为这是好事时，给予了否定的答复。身为民主党人，他的这一发言被指强调党争高于民众的健康安全。此外，星期五稍早时，多家美国媒体预计，民主党人拜登已赢得306张选举人票，特朗普则获得232张。美国有线电视新闻网（CNN）、美国广播公司（ABC）和其他新闻网报导，拜登在传统支持共和党的佐治亚州获胜，更加巩固他在总统大选胜利的基础。拜登7日赢得宾夕法尼亚州并跨越270张选举人票的门槛后，已宣布成为总统当选人。