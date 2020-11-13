美国务院高官呼吁日韩两国多就新疆和港、台问题发声

美国国务院负责东亚太事务的副助理国务卿马克·克纳珀(Marc Knapper)11月13日在出席活动时发言呼吁，日本和韩国应公开反对中国在新疆对待穆斯林少数民族的作为，以及对香港和台湾的行动。

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克纳珀当天在首尔参加美智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）举办的在线活动时说，美国理解日本和韩国与中国有着“非常复杂和微妙的关系”。他说，“不管有非常重要的贸易关系或其他......当我们看到中国的不良行为时，我们都应该能够站出来说话。”克纳珀说，美方并没有要求日本和韩国 “切断或遏制”中国，但他补充说，“我们希望并期待韩国和日本以及其他国家能够站出来为这些事情说话。”

克纳珀说，“像美国这样的国家，像韩国这样的国家，像日本这样的国家，有责任接受代表民主、代表自由发声的责任，因为如果我们不发声，谁会发声？”路透社报道指，克纳珀的这一发言也与日韩本周末将与其他13个亚太经济体一起签署，由中国支持的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）有关。该协定可能成为世界上最大的自由贸易协定。发言中，克纳普还提出，韩国、日本、台湾和东南亚国家必须与美国及相互合作，以确保其公民的数据不受中国的影响。