美国大选争议新况：共和党仍支持法律挑战 拜登听取情报简报也分歧

美国届满总统特朗普在没有证据的情况下声称存在广泛的投票舞弊，大多数共和党官员和议员在公开场合仍支持特朗普竞选团队通过诉讼挑战个别州的计票来对大选结果提出质疑。更多共和党人周四反对美国总统特朗普拒绝与拜登配合的做法，称即使他们还没有准备好承认拜登是11月3日大选的赢家，但拜登有权听取情报简报。

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据路透社报道，共和党仍支持挑战大选结果，但敦促特朗普让拜登听取情报简报。包括科尔宁(John Cornyn)、Ron Johnson、James Lankford、格拉斯利(Chuck Grassley)和葛兰姆(Lindsey Graham)等越来越多共和党参议员呼吁特朗普政府，让拜登参加总统日常情报简报会。传统上总统当选人都会从情报体系收到这类简报，在上任前了解美国面临的威胁。

据科尔宁说，“我不认为这是个高风险的建议。我只是认为这是过渡的一部分。而且，呃，如果最后他真的赢了，我想他们需要能够立即开始运作。”科尔宁对记者表示。不过他不愿承认拜登已经赢得选举。当记者询问葛兰姆，是否应进行这样的简报时，他答道“我这么认为，是的。”

众议院少数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)则持反对意见。“麦卡锡说，他现在不是总统。我不知道他是否会在1月20日担任总统，”麦卡锡称，并拒绝承认拜登胜选。

路透社说，特朗普在没有证据的情况下声称存在广泛的投票舞弊，但州选举官员表示，没有发生广泛的舞弊行为。

与此同时，拜登继续为执政做准备，与教宗方济各通了话。与此同时，他在国会的民主党同僚抨击共和党的“选举把戏”，并敦促对新冠疫情采取行动。国会中的两名最高民主党人，众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)和参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)，周四敦促共和党人加入他们，以通过应对新冠大流行并支持受创经济的立法。

“共和党人应该停止大选闹剧，总统特朗普已经输了，要把注意力集中在眼前的问题上，也就是为处于新冠卫生及经济危机中的国家提供救助，”舒默表示。而佩洛希称，拜登已在政界摸爬滚打五十年，当过参议员和副总统，他“知道分寸”，而且也会过渡得“很好”。但她补充称，“非常不幸的是，共和党人决定不要尊重人民的意志。”