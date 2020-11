美国选举事务官员说话了：没有舞弊证据

针对选举是否舞弊指控与争议,美国联邦与各州高阶选务官员说,没有证据显示总统大选出现得票减少、窜改或投票系统舞弊情事。选举事务官员肯定,「11月3日大选是美国史上最安全的选举。没有证据显示有任何投票系统删除、减少或者窜改选票,以及任何舞弊的情况。」

美国现任总统特朗普与共和党人声称出现选举舞弊与得票减少,导致他在上周大选败给民主党候选人拜登。据法新社报道称,对此,负责全美选举安全事务的官员加以驳斥。据美国选务官员指,没有证据显示得票减少或舞弊。美国联邦与各州高阶选务官员星期四稍晚发布声明说,「11月3日大选是美国史上最安全的选举。没有证据显示有任何投票系统删除、减少或者窜改选票,以及任何舞弊的情况。」

据法新社报道,这份声明是由「选举基础设施政府协调委员会」(Election Infrastructure Government Coordinating Council)发出,这个委员会是由公家单位与民间机构组成的大型组织,隶属于首要的联邦选举安全机构「网路安全和基础设施安全局」(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)。这份声明的签署者有全国州选举主管协会(National Association of State Election Directors )、全国州务卿协会(National Association of Secretaries of State)与美国选举协助委员会(US Election Assistance Commission)。

法新社说,数小时前,特朗普在推特转推一个毫无根据的说法,声称投票设备制造商「删除」他在全美获得的270万张票,并在宾州等州将投给他的数以十万计选票转给拜登。Dominion投票系统公司与宾州州务院都断然否认特朗普的指控。

据「选举基础设施政府协调委员会」官员声明说:「我们知道现在有很多毫无根据的说法,外界也趁机对选举程序散布不实讯息,但我们可以向你们保证,我们对我们选举的安全与公正性有十足信心,你们也应该这么认为。」