美国2020年大选 民主党待特朗普认败

拜登宣布赢得美国2020年总统选举的胜利已近一个星期，寻求连任的特朗普坚持拒绝承认败选。不过，他自上周六以来，只在公众前露了一次脸，那是11月11日纪念日当天。而且，还一反常态，远离媒体。但他通过推特抱怨选举舞弊。

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据本台RFI记者Anne.C周五（2020年11月13日）发自华盛顿报道，特朗普在国会得到部分共和党阵营民选代表的支持，尽管大部分人保持慎言。而共和党籍俄亥俄州州长认为，应该承认前副总统是新当选总统。但总统阵营里的成员敢于断言特朗普败选的极其罕见。共和党民选代表继续一同支持特朗普，但缺乏证据。参议院多数党领袖认同就选举争议寻求司法解决的权利，尽管，特朗普的律师无法向法庭提供证据。

美国参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）被当前的困局激怒。他呼吁共和党籍的参议员们不要继续否认现实。这妨碍了就Coronavirus疫情提供援助方案的通过。对此，舒默恼火地说，选举引起分歧和艰难斗争，但共和党方面没有致力于团结全民与Covid-19这一共同敌人做斗争，而是扩散阴谋论，否认现实。舒默认为，当务之急是为因Covid而出于卫生与经济危机中的美国提供帮助。

不过，美国捍卫特朗普的共和党阵营现已出现了裂痕。有五名共和党籍参议员认为，依照惯例，拜登应该享有新当选总统接触每日简报的待遇。他们中包括提到选举舞弊的南卡罗来纳州联邦参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）。