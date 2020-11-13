馬克龍下周一接見蓬佩奧 法外長：反對美國從阿、伊撤軍

法國總統馬克龍將在11月16日早上接見來訪的美國國務卿蓬佩奧。法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）13日接受採訪時表示，法方認為，美國從阿富汗或伊拉克撤軍將是一個壞主意。

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法國是蓬佩奧此次對歐洲和中東盟國為期10天訪問的第一站。到訪巴黎後，他還將對土耳其、格魯吉亞、以色列、阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯進行訪問。法國總統府介紹指，馬克龍是在蓬佩奧的要求下將對其進行接見，並 “會在與當選總統拜登的團隊完全透明的情況下進行接觸”。愛麗舍宮說，法方與未來白宮團隊的接觸已經“建立和展開運作”。據悉，蓬佩奧在巴黎逗留期間除了將與馬克龍和勒德里昂會面外，還將參加對過去幾年來法國恐襲受害者的悼念活動。

勒德里昂星期五在接受專訪時，當被問及特朗普政府可能會加快美軍士兵從阿富汗撤離的問題時回答說，“我們認為這是不應該做的事情。在伊拉克也不該這樣做，我們這樣看。”蓬佩奧將在周六抵達巴黎，屆時將與勒德里昂會面。“有很多困難的議題需要（與蓬佩奧）一起討論，有伊拉克局勢、伊朗局勢、恐怖主義、中東地區的困難、與中國的關係問題等。”勒德里昂介紹說。針對美國大選拜登宣布當選的結果，他強調，“我現在的同事是蓬佩奧”。

雖然特朗普總統繼續對此次美國大選的結果和拜登的勝選提出質疑，但勒德里昂說，“對美國的民主和民意充滿信心”。他說，“如果我們必須重新計票，我們會重新計票，但結果就在那裡。”