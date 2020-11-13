马克龙下周一接见蓬佩奥 法外长：反对美国从阿、伊撤军

法国总统马克龙将在11月16日早上接见来访的美国国务卿蓬佩奥。法国外交部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）13日接受采访时表示，法方认为，美国从阿富汗或伊拉克撤军将是一个坏主意。

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法国是蓬佩奥此次对欧洲和中东盟国为期10天访问的第一站。到访巴黎后，他还将对土耳其、格鲁吉亚、以色列、阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯进行访问。法国总统府介绍指，马克龙是在蓬佩奥的要求下将对其进行接见，并 “会在与当选总统拜登的团队完全透明的情况下进行接触”。爱丽舍宫说，法方与未来白宫团队的接触已经“建立和展开运作”。据悉，蓬佩奥在巴黎逗留期间除了将与马克龙和勒德里昂会面外，还将参加对过去几年来法国恐袭受害者的悼念活动。

勒德里昂星期五在接受专访时，当被问及特朗普政府可能会加快美军士兵从阿富汗撤离的问题时回答说，“我们认为这是不应该做的事情。在伊拉克也不该这样做，我们这样看。”蓬佩奥将在周六抵达巴黎，届时将与勒德里昂会面。“有很多困难的议题需要（与蓬佩奥）一起讨论，有伊拉克局势、伊朗局势、恐怖主义、中东地区的困难、与中国的关系问题等。”勒德里昂介绍说。针对美国大选拜登宣布当选的结果，他强调，“我现在的同事是蓬佩奥”。

虽然特朗普总统继续对此次美国大选的结果和拜登的胜选提出质疑，但勒德里昂说，“对美国的民主和民意充满信心”。他说，“如果我们必须重新计票，我们会重新计票，但结果就在那里。”