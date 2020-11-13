马克龙顾问：美国在中国问题上比欧洲更早睁眼 必须重建美欧关系

法国外交部下主管欧盟事务的国务秘书克莱芒·博纳（Clément Beaune）11月13日接受《十字架报》采访时表示，在中国问题上，美国人比欧洲人更早睁眼。他续指，“今天，我们必须要重建跨大西洋关系，不是针对中国，而是为了商定对那些利用贸易来维护其自身利益，同时牺牲我们利益的人，采取更多的进攻性行动。”

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记者提问，“随着拜登的当选，我们对跨大西洋的关系能有什么期待？” 现年39岁的马克龙欧洲事务顾问博纳回答说，“我们期望美国与欧洲在某些问题上的关系更加平静和趋同，首先是气候变化。跨大西洋关系仍然是最重要的，我们从来没有走过反美路线。但如果认为我们已经回到了 ‘前特朗普’的现状，这既是一个政治错误，也是一种错觉。这个黄金时代是一个幻想，因为从奥巴马时代结束后，美国人一直在战略上与欧洲保持距离。”他说，“特朗普抓住并加速了美国人的一个忧虑。随着拜登的到来，这种情况很可能会发生变化，但我们不要抱有任何幻想：在实质上--与中国的关系，或者贸易方面，我预计不会发生大的动荡。”

记者问，“拜登第一次访问欧洲可能会选择布鲁塞尔，但为什么不选择巴黎、柏林或伦敦？” 博纳指出，“如果拜登总统在欧盟所在地，布鲁塞尔开始他的欧洲之行，这将是一个非常好的信号，标志着他愿意与欧洲人团结合作。我们有意与美国政府合作，特别是共同推动世界贸易组织（WTO）的改革。”记者追问，“改革贸易体制能否有助于遏制中国的新兴统治？” 博纳答，“美国人比我们更早地打开了对中国的关注。他们已经感觉到在贸易方面的竞争。欧洲人与美中之间的权力关系并不相同，我们的态度有时更为天真，且更重商主义。但这种天真已经停止了。今天，我们必须要重建跨大西洋关系，不是针对中国，而是为了商定对那些利用贸易来维护其自身利益，同时牺牲我们利益的人，采取更多的进攻性行动。”

记者问，“特朗普的总统任期是让欧洲受难了，还是因此而得到了加强？” 博纳说，“是存在一种 ‘2016年效应’，欧洲受到了众多冲击，包括英国脱欧和特朗普当选。2016年初，我们也做出了不给予中国市场经济地位的决定。关于这三大力量，同盟或对手，我们已经层出不穷地意识到了欧洲宣誓主张的重要性。”他续指，“我们意识到，我们再也不会成为被美国人欢心保护的孩子或对于英国来说一个好商量的伙伴，更不会成为新兴大国断言的某种‘心甘情愿的经济受害者’。特朗普的任期有助于加强欧洲的这种防御机制。”博纳随后就拜登上台可能对欧盟与英国的脱欧谈判带来的影响，欧盟将采取应对新冠疫情的经济措施，反恐议题及对土耳其关系等话题表达了他的看法。