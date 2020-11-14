博雷利：不能允许中国的国际扩张以我们的利益和价值为代价

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）11月13日撰文表示，“现在比以往任何时候都更清楚的是，欧盟必须将广义的安全掌握在自己手中。”在谈到中国问题时，他指出，欧盟对中国自身的经济发展以及由此给国民带来的利益没有异议，“但不能允许中国的国际扩张以我们的利益和价值为代价。”

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博雷利当天撰写了一篇题为“欧洲战略自满不是一种选择”的评论文章。他指出，拜登当选美国下一任总统，让欧洲对跨大西洋关系重回正轨充满希望。但不可能简单地回到过去。他说，“面对如此多的国内和国际挑战，美国只有在跨大西洋关系带来实际价值的情况下，才会重视这种关系。一个更强大的欧洲，肩负起更多的全球责任，就能确保这种价值的实现。”

博雷利指出，当下关于实现 “欧洲战略自主”的说法很多。他说，“但这在实践中意味着什么？自治不应意味着完全独立或与世界其他地区隔绝。相反，它指的是一种自我思考和按照自己的价值观和利益行事的能力。欧洲联盟需要实现这种自主，同时加强我们的联盟，保持我们对多边主义和开放的承诺。”他说，“在当今地缘政治对立、大国竞争加剧的国际环境中，欧盟正面临着严峻的战略挑战。正因为如此，德国总理默克尔曾直言不讳地说：‘我们欧洲人确实要把命运掌握在自己手中’。‘我们必须自力更生’。”

博雷利写道，“长期以来，关于战略自主权的辩论主要集中在安全和防御方面。有些人认为，讨论是试图在北约内创造防务合作的替代方案；有些人甚至认为这意味着美国对欧洲的承诺受到质疑，可能会有更大的脱钩。”他认为，“但毫无疑问，北约在欧洲安全中发挥了不可或缺的作用。任何对欧洲安全能力的巩固都应该在联盟内进行。正如美国历届领导人所强调的那样，欧洲需要增加自己的防务贡献，以弱化美国独自为跨大西洋安全买单的观念。”

博雷利称，“尽管拜登政府将带来基调的改变，减少对抗性，但在国防开支问题上，它将和前任一样，对欧洲抱有同样的期待。美国的核心地缘政治利益不会改变。”他续指，欧洲的安全挑战超出了北约的传统职权范围。从萨赫勒和利比亚到东地中海，不乏需要欧洲作出有力反应的危机。他指，欧盟的任务是确定一个共同立场，使欧盟能够为维护区域稳定而采取行动。

博雷利说，“为了取得成功，欧洲必须建立自己的监测和分析威胁的框架，以便能够迅速从威胁评估转向行动和反应。这就是为什么我们现在正在制定《战略指南》。”他补充道，“至关重要的是，战略自主权的讨论要远远超出国防和安全问题的范围。”其包括处理稀有金属、社交媒体和其他数字平台，以及5G等技术问题。

在对华问题上，博雷利说，“我们越来越意识到与中国日益不平衡的经济关系所带来的脆弱性，因此，我们将对等原则作为达成中欧投资协定谈判的核心目标。”他表示，“欧洲对中国自身的经济发展以及由此给中国公民带来的利益没有任何问题，但我们不能允许中国的国际扩张以牺牲我们自己的利益和价值观为代价。”他说，“这就是为什么我们确定了双重方针，把中国作为一个重要的合作伙伴，但同时也是一个竞争者和系统性的对手。”

博雷利说，“总的来说，欧盟的首要目标必须是加强其在世界上的作用和影响，以便它成为每一个其他国家和世界强国的首选伙伴。战略自主的概念对这一目标至关重要。战略自满不是一种选择。”此外，他另在当天与欧盟驻外大使举行年度会议时指出，“欧盟需要实施权力的语言，而不仅是嘴上说说”。对中欧关系，博雷利强调，中国既是一个伙伴，例如在气候行动方面；又是一个竞争者，特别是在经济方面；同时也是一个对手，中国积极推动替代性治理模式和对基本权利的不同作法。