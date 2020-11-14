德国新冠病毒感染继续严重。默克尔总理警告人们，冬季可能必须继续接受严格的防疫管控措施。

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据德国广播电台报道，德国新冠感染继续严重。单日确诊新感染常常超出2万人。默克尔总理在其每周视频中表示，即将到来的冬天将要求人们付出更多。人们必须准备好在随后数月里继续接受管控限制。

下周一，默克尔总理将和各州州长对正在实行的防疫管控措施进行评估和调整。默克尔认为，目前没有放宽管控措施的余地。多位联盟党政治家也发出了类似的声音。

德国目前的管控措施相当于部分封城。虽然学校和幼儿园继续开放，超市也正常营业，但文体活动全面受到禁止，咖啡馆、餐馆只允许外卖。大街上到处冷冷清清。

但反对管控措施的游行周末在柏林、杜塞尔多夫等多个城市举行。周六，警方解散了“横向思考”在法兰克福举行的反对防疫管控的游行，同时也解散了反对横向思考游行的反游行，因为示威游行者没有遵守戴口罩和保持距离的规定。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的信息，德国一天内确诊的新感染达22461人。新冠感染人数总计达773556人，单日病亡人数为178人，总计病亡人数达12378人。周五单日确诊新感染达23542例，创历史新高。